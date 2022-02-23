В Башкирии задержали таксиста с поддельными правами

В Башкирии на выезде из Белорецка сотрудниками правоохранительных органов был задержан таксист, которые разъезжал с фальшивыми правами.
Как только сотрудники ГИБДД поняли, что права фальшивые, мужчина рассказал о том, где он купил права. Свой незаконный поддельный документ он приобрел в интернете за 25 тысяч рублей. Настоящих водительских прав мужчину лишили еще три года назад, за то что тот управлял транспортным средством в нетрезвом виде.
Теперь автомобиль таксиста стоит на штрафстоянке, а ему самому светит уголовная ответственность.
Напомним, что за 2021 год в Башкирии было задержано более 15 тысяч пьяных водителей. Всего за минувший год произошло 3835 аварий, в которых погибло 450 человек.