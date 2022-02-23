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В Башкирии задержали таксиста с поддельными правами

23 февраля 07:59
Фото: 1MI
Липовые права мужчина купил через интернет за 25 тысяч рублей. Теперь ему грозит уголовная ответственность, об этом сообщили в ГИБДД по Башкирии.

В Башкирии на выезде из Белорецка сотрудниками правоохранительных органов был задержан таксист, которые разъезжал с фальшивыми правами.

Как только сотрудники ГИБДД поняли, что права фальшивые, мужчина рассказал о том, где он купил права. Свой незаконный поддельный документ он приобрел в интернете за 25 тысяч рублей. Настоящих водительских прав мужчину лишили еще три года назад, за то что тот управлял транспортным средством в нетрезвом виде.

Теперь автомобиль таксиста стоит на штрафстоянке, а ему самому светит уголовная ответственность.

Напомним, что за 2021 год в Башкирии было задержано более 15 тысяч пьяных водителей. Всего за минувший год произошло 3835 аварий, в которых погибло 450 человек.

#Новости#Анастасия Денисенко#Общество
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