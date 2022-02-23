В Башкирии задержали таксиста с поддельными правами

Как только сотрудники ГИБДД поняли, что права фальшивые, мужчина рассказал о том, где он купил права. Свой незаконный поддельный документ он приобрел в интернете за 25 тысяч рублей. Настоящих водительских прав мужчину лишили еще три года назад, за то что тот управлял транспортным средством в нетрезвом виде.