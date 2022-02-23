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В Башкирии назван самый популярный месяц для свадеб

23 февраля 05:02
Фото: 1MI
Чаще всего пары регистрируют свой брак летом, а вот самый непопулярный месяц — май. Об этом свидетельствуют данные Башстата.

Известно, что самым популярным месяцем для заключения брака в 2021 году стал июль. При этом за прошлые два года этим месяцем был август. Реже всего влюбленные регистрировали свой союз в мае.

Ранее сообщалось, что в День Святого Валентина в республике свой брак зарегистрировали шестнадцать возлюбленных. Это связано с тем, что 14 февраля в этом году выпало на понедельникв день, когда большинство ЗАГсов в регионе закрыто. Чаще всего пары выбирали «зеркальную» дату» — 2 февраля. В этот день узаконили свой союз 100 пар.

#Новости#Анастасия Денисенко#Общество
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