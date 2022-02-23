В Башкирии назван самый популярный месяц для свадеб

Ранее сообщалось, что в День Святого Валентина в республике свой брак зарегистрировали шестнадцать возлюбленных. Это связано с тем, что 14 февраля в этом году выпало на понедельник — в день, когда большинство ЗАГсов в регионе закрыто. Чаще всего пары выбирали «зеркальную» дату» — 2 февраля. В этот день узаконили свой союз 100 пар.