Уфимцы 14 лет просят власти очистить их дом на «красной линии» от фекалий

— В подвале все пропиталось — везде сырость, а запах невыносимый. В квартире невозможно покушать, в коридоре и в ванной все пропиталось запахом фекалий. Подвал неоднократно затапливается водами. Мастера из ЖЭУ объясняют, что подрядчики неправильно установили трубы. Тошнит от этого запаха. Как жить? Мы все коммунальные услуги оплачиваем. В квартирах очень холодно, тепло не держится, стены продуваются. Такая проблема не только на первом этаже, но и выше — на 3-4 этажах, — рассказывает жительница дома.