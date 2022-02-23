Уфимцы 14 лет просят власти очистить их дом на «красной линии» от фекалий

По словам жителей дома, в некоторых квартирах уже практически невозможно употреблять пищу — вонь проникает в комнаты, а из подвала и вовсе выползают насекомые. Каловые массы в подвале — это не единственная проблема жильцов. По неизвестной причине во многих квартирах стены покрыты черной плесенью, обои отходят от стен, а полы буквально пузырятся от избытка влажности. С батареями тоже всё плохо — как говорят сами жильцы дома, температура воздуха не поднимается выше 18 градусов тепла, им приходится спасаться обогревателями. Хотя за коммунальные услуги, как говорят жильцы, счета выставляют «по полной».
Известно, что первые жалобы от жильцов на Парковой, 18 поступали еще в 2008 году. В 2013 году жильцы писали письма в управляющую компанию. Спустя год после обращений, со слов жителей, проблемы не были устранены. Теперь, как утверждают сами жильцы, температура воздуха в квартирах начала опускаться уже до 11 градусов.
— После обращений нам установили трубы в квартирах и отремонтировали крышу дома, а подвал как был в плачевном состоянии, так и остался. Дом проседает, разрушены стены при входе в подъезд, — рассказывает жительница дома.
«В течение последних 15 лет дом находится в ужасающем состоянии. Дому 54 года, последний капитальный ремонт был порядка 20 лет назад. Трубы в квартирах сгнили, вентили не держат. Люди с верхних этажей постоянно заливают нижних соседей. Слесари приходят, но толку от них нет: это случайные люди, непрофессионалы» — следует из обращения в местную санитарно-эпидемиологическую станцию Октябрьского района Уфы, — «лестничные пролеты первого и второго этажей в первом подъезде интенсивно разрушаются из-за потока горячего пара от входной двери, так как дверь подвала находится рядом».
Согласно данным ГИС ЖКХ, дом на Парковой, 18 аварийным не признан, а износ здания, установленный в 2016 году, составляет 39%.
— В подвале все пропиталось — везде сырость, а запах невыносимый. В квартире невозможно покушать, в коридоре и в ванной все пропиталось запахом фекалий. Подвал неоднократно затапливается водами. Мастера из ЖЭУ объясняют, что подрядчики неправильно установили трубы. Тошнит от этого запаха. Как жить? Мы все коммунальные услуги оплачиваем. В квартирах очень холодно, тепло не держится, стены продуваются. Такая проблема не только на первом этаже, но и выше — на 3-4 этажах, — рассказывает жительница дома.
Ранее Mkset уже писал об этом неблагополучном доме, который пропах фекалиями. Тогда жители обвиняли в случившемся подрядчиков, которые во время ремонта неправильно установили трубы. Тогда уфимский адвокат посоветовал жителям составить коллективное письмо в Госжилинспекцию по поводу неудовлетворительной работы ЖЭУ по содержанию коммунальных сетей, а также в Роспотребнадзор, ссылаясь на ситуацию, создающую угрозу для здоровья и жизни людей.
Пока что жильцам не удается сдвинуть это дело с мертвой точки — неоднократные обращения в разные инстанции проблемы не решили. Кроме того, со слов самих жильцов, в Госжилинспекции вместо проверки их попросили самих сходить в подвал и посмотреть, что там происходит. А в республиканском Роспотребнадзоре предположили, что в неприятном запахе могут быть виноваты бездомные кошки.
Оперативный комментарий от УЖХ Октябрьского района получить не удалось.