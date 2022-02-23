Спокойная победа «Салавата» в Минске. Последний матч перед плей-офф в 5 вопросах

Игру в белорусской столице пропустили новоиспеченные чемпионы Олимпиады: нападающие первой «юлаевской» тройки Маркус Гранлунд, Сакари Маннинен и Теему Хартикайнен. По некоторым данным, игроки приступят к тренировкам в пятницу. Их следующая игра состоится уже в плей-офф.
Автоматически это влияет на действия при розыгрыше большинства. 17 феврале в матче с «Автомобилистом» спецбригады «бело-зеленых» вытащили матч, в Минске Николаю Кулемину удался перевод после наброса Динара Хафизуллина. Но это не идет в сравнение со стандартным вариантом ни по количеству, ни по качеству.
Помимо представителей суоми отсутствовал крайний нападающий Данил Башкиров. 20-летний игрок спецбригад меньшинства и большинства (второй состав при игре 5 на 4) находится в листе травмированных уже порядка полутора недель. Это проблема.
В чат для СМИ был написан вопрос главному тренеру Томи Ламсе о состоянии форварда и о том, сможет ли он сыграть в Кубке Гагарина, но этот вопрос не был передан. Лишь в первом контрольном матче пресс-служба «Салавата Юлаева» организовала пресс-конференцию.
В результате столкновения в первом периоде получил травму Джефф Плэтт. Если бессменный в третьем звене канадец с паспортом Беларуси пропустит начало кубковых игр — это абсолютно не потеря для Уфы. Не для сегодняшнего текста, но его принципиальное попадание в состав — великая загадка человечества.
Появились вернувшиеся из Пекина защитник Шакир Мухамадуллин и центрфорвард Александр Кадейкин. Их выступлению мы посвятили отдельный параграф ниже. Если вкратце: Шакир почти не играл, Кадейкин словно и не пропускал все эти дни.
Последнее о заявке — в створе ворот снова Юха Метсола. В рамках февральских контрольных матчей финский кипер получил четные по порядку встречи, поровну разделив службу с Александром Шарыченковым. Это само по себе примечательно: россиянин точно будет бэкапом, однако его держат в форме.
Даже до краткого обзора встречи можно сказать, что номер 77 провел спокойный матч без больших сюрпризов и вызовов. Когда ты почти не играл порядка двух месяцев — три гола это не беда. Тем более, что третий гол — подправление шайбы в полете, первый — грубая позиционная ошибка полевых.
Явно сплоховал Юха лишь перед Павлом Варфоломеевым — позицию он прочитал верно, но должен был парировать бросок на такой удобной для себя высоте.
Не было похоже, что представители белорусской команды изучали точки над плечами Метсолы. «Сибирь» в плей-офф явно будет стараться бросать верхом, но команда Крэйга Вудкрофта в уме держит Ларса Юханссона из СКА. Проблемы товарищеских игр как замены «регулярки» мы коснемся ниже.
Снова в феврале забрасывает Алексей Пустозеров. Во многом шайбу для него создал Петр Хохряков — номер 62 стал самым оперативным на подборе, партнер приложился к клюшке, задействовал изгиб и пробил ворота Алексея Колосова.
Несомненно, от остановки «регулярки» пострадала и команда хозяев. Едва ли в боевых условиях пас на Тейлора Бека пришел бы в коньки, а защитники вдруг замерли бы в своей зоне. В первом раунде будет немало подобной жути, надо уметь пользоваться таким.
Виктор Антипин не забросил, но его гол в Екатеринбурге подействовал вдохновляюще. Во втором игровом отрезке защитник бросал в упор с «пятака», была попытка выкатить на ворота в третьем. Сдавший после 2017-го Антипин играет в том числе и на свое будущее — его нынешний контракт в Уфе это аванс.
Матч в целом: равномерная, насколько это возможно, подготовка к плей-офф. Отдельная для каждой команды — «Салават» вообще не похож на СКА, минчане отличаются от манеры «Сибири». Поэтому стороны были сосредоточены больше на своих компонентах — см. выше о том, что Метсола едва ли напрягся.
В матче не было никакой плотности, свойственной кубковым играм. Команды вполне чисто проходили среднюю зону как через владение шайбой (19-9 против 14-6), так и через вброс (3-7 против 2-10). Конечно, в плей-офф должно быть сложнее.
Увы, на матче не работала бригада статистиков для текстовой онлайн-трансляции, а YouTube-стрим пару раз падал, поэтому вбрасывания вычислены самостоятельно без возможности свериться с официальными данными.
Вбрасывания 5 на 5 и в неравенстве:
Улучшение этого компонента относительно матчей с «Автомобилистом», очевидно, связано с Александром Кадейкиным, к обсуждению игры которого мы приступим ниже.
Даже без протокола с указанным игровым временем очевидно: Шакир почти не появлялся на льду. Едва ли у него набрался хотя бы десяток смен. Номер 85 не играл в КХЛ 85 дней (!). Возможно, тренерский штаб хочет подвести 20-летнего защитника к плей-офф максимально плавно.
Откуда взялся почти трехмесячный перерыв? Из вредящей клубному хоккею политики «интересов сборной». 30 ноября Шакир провел последний для себя матч за «СЮ» в 2021-м году, а после отправился на трехнедельные (!) сборы молодежной команды в Новогорск. МЧМ в итоге отменили.
Из-за карантинных правил Мухамадуллин далеко не сразу вернулся из Канады. К этому времени коронавирусная эпидемия остановила матчи уфимской команды. А вскоре защитника вызвали в уже взрослую российскую сборную на Олимпиаду.
По итогу подготовки уфимца определили в запасной состав, так называемый taxi squad, предусмотренный на случай ковида у кого-то из основы. Штаб Алексея Жамнова проиграл Олимпиаду почти без замен. В итоге Шакир не играл на уровне КХЛ почти три месяца.
В матче с Минском он был заявлен девятым защитником, появлялся с разными партнерами и не был задействован в неравенстве. Даже тревожно, как бы этот огромный перерыв не погубил молодому игроку обороны вообще весь сезон.
Александр Кадейкин тоже был в «такси» и в итоге пропустил «всего» 49 дней. Но в его случае отсутствие словно и не сказалось. В первом периоде у центрального не очень ладились вбрасывания, однако впоследствии все заработало.
Ключевое же — Александр открыл счет в матче в первой же смене. Эффектно и визуально. Даже будто слишком легко.
На 18-й минуте на нем нарушили правила. Выходя в первой спецбригаде, форвард не забросил, но сумел «убрать» защитника перед броском в начале розыгрыша.
На 23-й минуте Кадейкину почти удался пас Виктору Тихонову на ход под синюю линию — Тихонов мог уйти в отрыв с партнером и организовать атаку 2 в 0.
В следующем розыгрыше большинства центральный нападающий снова сыграл на Тихонова. Выиграв вбрасывание, он мгновенно передал партнеру шайбу под бросок. Это была попытка розыгрыша стандарта. Строго говоря, такие голы забиваются нечасто, вероятно, это не было заготовкой для Кубка Гагарина.
Ближе к концу второго периода Александр получил малый штраф. Приняв пас на чистый лед, нападающий вышел на дуэль с Колосовым, но «тачдаун» не удался, а после Кадейкин немного побился с Романом Горбуновым, за что и был наказан.
Наконец, на 44-й минуте именно тройка Кадейкина провела единственную более или менее затяжную смену в зоне «зубров». Звено отметилось двумя бросками в створ. Какой-то великой опасности не было, важен сам факт доминирования.
В целом, возвращение Александра в состав можно назвать успешным. Набралось достаточно положительных действий. Это позитивно подспорье для команды за неделю до матчей Кубка Гагарина.
Если надо назвать одного хоккеиста — Алексей Пустозеров. В четырех матчах февраля 21-летний уроженец Чебаркули забросил три шайбы, в то время, как в 29 матчах «регулярки» — только две.
Конечно, первый гол был в пустые ворота и его «подарил» Данил Алалыкин, зато второй гол открыл счет в Екатеринбурге, третий — вывел вперед в Минске. И они очень своевременны перед плей-офф, когда каждый хоккеист должен быть максимально уверен в себе.
На второе место поместим Николай Кулемина (2+1) за стабильный набор очков и за то, что он выглядел максимально готовым с первого контрольного матча. Ветеран открыл счет с «Нефтехимиком», ассистировал на гол в овертайме 17 февраля и забросил победную шайбу «зубрам».
Третьим выделим Данила Алалыкина (2+1) за движение и упорство. Его ассист — пас на пустые ворота, первый гол сравнял счет во втором екатеринбургском матче, второй гол замкнул цикл — случился в пустые ворота в Беларуси.
Маркус Гранлунд, Сакари Маннинен и Теему Хартикайнен получили на Олимпиаде победный опыт европейского турнира и отличные эмоции. Система игры Юкки Ялонена не выжимала из звена все соки, в сборной Финляндии они были главной ударной силой, но остальные играли свою роль.
Поэтому у финского звена не должно быть проблем при возвращении в клуб: они достаточно мастеровиты и опытны, чтобы быстро понять нехитрый хоккей Томи Ламсы. Строго говоря, тройка Маннинена никогда и не была закована в схемы в атаке.
Что действительно может стать проблемой — их действия на возврате и попытки «Сибири» «заглушить» их так же, как это успешно сделал «Ак Барс» в прошлом году. По сути, этот капкан Дмитрия Квартальнова не только стоил «юлаевцам» всей серии, но и гарантировал сокрушительные 0-4.
Легионеры Уфы совершают массу потерь в чужой зоне и совсем не умеют реагировать на возникающие контратаки. Подопечные Андрея Мартемьянова обязаны знать это лучше, чем таблицу умножения. Что до наложений — финнам придется импровизировать, а тренерскому штабу — заранее исследовать соперника.
Нет сомнений, что «Сибирь» постарается «забить» это звено во всех смыслах. Иначе никак. На пользу новосибирцам пойдет то, что они отправили мало игроков на Олимпиаду и могли хоть круглосуточно исследовать манеру катания Хартикайнена.
Не влезть в чужую голову, но не верится, что финны приедут в команду «сытыми до побед». Во-первых, это непрофессионально. Во-вторых, как раз Хартикайнен, мозг этого звена, совсем не искушен золотом — эти Игры это вообще его первое чемпионство, не считая победы в молодежной финской лиге.
Другая тема — я считаю Сакари Маннинена и Маркуса Гранлунда игроками для чистого льда. Без отлаженного системного хоккея (а его Ламса не поставил) они могут быть заблокированы, что и сделал в свое время «Ак Барс». Не знаю, есть ли у них психология воинов для плей-офф. В прошлом году не было видно.
Итоговый ответ: они должны быть готовы физически, будут в целом готовы ментально, их не требуется переучивать нападению, но им может быть непросто противодействовать наложениям от Новосибирска и уже поздно тренировать их обороняться.
Начать надо с того, что абсурдная пауза в чемпионате повредила всем командам. Почти два месяца без «регулярки» резко сменяются плей-офф практически без перехода — товарищеские игры скорее способствуют набору формы и первичному закреплению тактики, чем реальной подготовке к играм навылет.
Соблазнительно сказать «все в равных условиях». Вовсе нет. Разные клубы командировали в Пекин разное количество игроков, играющих разные роли в игре. Ближайший пример: Уфа отправила главных форвардов, а «Сибирь» — основного голкипера. Очевидно, это меняет контекст тренировок.
Громадная пауза — серьезный вызов для всех тренеров. Практически нет правильного и надежного способа определить объем нагрузки на занятиях. У «Салавата» достаточно старый состав, сложно оценить, насколько эта «вторая предсезонка» подходит.
Что понять легче — количество товарищеских игр. Я уверен, что «СЮ» надо было провести больше контрольных встреч. Во-первых, только в противостоянии можно нивелировать вред, нанесенный заморозкой чемпионата. Во-вторых, «Нефтехимик», «Автомобилист» и минское «Динамо» — недостаточный вызов.
Товарищеский матч — этим все сказано. В них нет и не может быть кубкового уровня агрессии, азарта, скорости, жадности к каждому моменту, силовой игры. Из всех «товарок» насыщенным был лишь матч с «Автомобилистом» 17 февраля.
Даже «Сибирь» на плей-оффных настройках будет серьезным оппонентом. Новосибирцы и так дважды обыграли «бело-зеленых» в сезоне. «Юлаевцы» — фаворит раунда. Но без шапкозакидательства. Растущие из отмены «регулярки» потери позиции, плохой вход, неточные пасы и прочее будут ни к чему.
На мой взгляд, «бело-зеленые» готовы к плей-офф примерно на 70%. На 100% быть готовыми невозможно — адекватный соперник всегда готовит сюрпризы. Физические кондиции будут такими, какими получится. Неизвестная переменная — игра финнов после плей-офф. Товарищеских матчей было мало.
«Салават Юлаев», очевидно, будет фаворитом серии как минимум за счет опыта кубковых битв. Этот фактор важен. Вспомним хотя бы серии с «Торпедо» в 2014-м и «Автомобилистом» в 2019-м. Против нижегородцев уфимцы горели 0-2, но спасли раунд 4-3. Екатеринбург казался фаворитом, но итог 4-1.
Многое в этом противостоянии обусловят решения против голкиперов, наложение троек на легионеров, уровень агрессии против них же и контроль шайбы. Если все сложится успешно, «СЮ» должен побеждать в серии 4-1 или 4-2.
2 марта, 19:00. «Салават Юлаев» — «Сибирь»
4 марта, 19:00. «Салават Юлаев» — «Сибирь»
6 марта, 15:30. «Сибирь» — «Салават Юлаев»
8 марта, 15:30. «Сибирь» — «Салават Юлаев»
*10 марта. «Салават Юлаев» — «Сибирь»
*12 марта. «Сибирь» — «Салават Юлаев»
*14 марта. «Салават Юлаев» — «Сибирь»
* при необходимости