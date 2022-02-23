Спокойная победа «Салавата» в Минске. Последний матч перед плей-офф в 5 вопросах

Другая тема — я считаю Сакари Маннинена и Маркуса Гранлунда игроками для чистого льда. Без отлаженного системного хоккея (а его Ламса не поставил) они могут быть заблокированы, что и сделал в свое время «Ак Барс». Не знаю, есть ли у них психология воинов для плей-офф. В прошлом году не было видно.