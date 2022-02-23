"Единая Россия" помогает эвакуированному населению Донбасса

По словам Турчака, сбор гуманитарной помощи будет продолжаться. Беженцев в пунктах временного размещения нужно обеспечить продуктами и предметы первой необходимости. Работа должна вестись непрерывно до тех пор, пока там остаются люди. Кроме того, надо наладить деятельность волонтеров-психологов. Переселенцы находятся в стрессовом состоянии. Особенно важна работа с несовершеннолетними.