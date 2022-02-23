"Единая Россия" помогает эвакуированному населению Донбасса

По видеосвязи секретарь генерального совета партии Андрей Турчак обратился из Ростовской области к отделениям «Единой России» в регионах, информирует rostovgazeta.ru.
Турчак сказал, что десятки тысяч коробок с пищей, сухими пайками, питанием для детей, средствами личной гигиены, водой, бытовой техникой, одеялами и постельными принадлежностями удалось собрать всего за несколько дней. География регионов должна расширяться. Секретарь генсовета «Единой России» просит еще не подключившиеся субъекты страны связаться со штабом в Ростовской области и узнать, что еще необходимо.
По словам Турчака, сбор гуманитарной помощи будет продолжаться. Беженцев в пунктах временного размещения нужно обеспечить продуктами и предметы первой необходимости. Работа должна вестись непрерывно до тех пор, пока там остаются люди. Кроме того, надо наладить деятельность волонтеров-психологов. Переселенцы находятся в стрессовом состоянии. Особенно важна работа с несовершеннолетними.
Свыше 50% эвакуированных - это дети и подростки. Их тысячи. В Ростовской области в шести пунктах временного размещения представители «Молодой Гвардии Единой России» открыли детские комнаты. Там трудятся аниматоры и волонтеры-преподаватели. Такая практика должна быть расширена на все российские регионы, куда будут приезжать дети, пояснил Андрей Турчак.
Помимо этого, для оказания правовой помощи в каждом субъекте РФ, куда доставили переселенцев, на базе общественных приемных партии появятся центры правовой поддержки, 20 февраля подобный центр открылся в Ростове-на-Дону.
Руководитель комиссии «Единой России» по работе с обращениями населения Анна Кузнецова заверила, что, кроме решения правовых вопросов, в таких приемных помогут беженцам из Донбасса восстановить утраченные документы, получить выплаты, найти родных при размещении в разных пунктах временного размещения. Еще они предоставят медицинскую помощь и организуют обучение детей. Приемные единороссов в связке с органами власти разработают алгоритмы консультирования и информирования переселенцев.
Как сообщается на сайте ER.ru, временно исполняющий обязанности главы МЧС России Александр Чуприян выразил благодарность партии за волонтерскую помощь беженцам с Донбасса.
«19 февраля при региональном отделении «Единой России» организован штаб общественной поддержки для эвакуированных граждан из Луганской и Донецкой республик. На сегодняшний день все неравнодушные жители Башкортостана приносят теплые вещи для детей, женщин и старшего поколения. Средства личной гигиены, канцтовары, продукты длительного хранения, питьевую воду, постельное белье, подушки и одеяла, бытовую технику. Сбор гуманитарной помощи ведется во всех 63 местных отделениях партии по всей республике.
К организации поддержки эвакуированным гражданам из ДНР, ЛНР, помимо жителей республики, присоединились и общественные организации, волонтеры, депутаты всех уровней, сторонники партии.
Волонтеры «Единой России» помогают в работе штаба, в пунктах сбора гуманитарной помощи, а также в едином кол-центре», - прокомментировал и. о. руководителя Башкортостанского регионального исполкома партии «Единая Россия», руководитель штаба общественной поддержки Руслан Насретдинов.