ВОЗ перенесла на март визит на витаминный завод в Уфе, где производят вакцину Спутник

О переносе инспекции Всемирной организации здравоохранения на уфимский витаминный завод стало известно из интервью Представителя организации в Российской Федерации Мелиты Вуйнович информационному агентству ТАСС. речь в разговоре Вуйнович с журналистом агентства шла о признании российского «Спутника» ВОЗ.
Вуйнович сообщила, что по договоренности с Российским фондом прямых инвестиций перенесена на следующий месяц, март и уточнила, что «инспекция всегда договаривается с производителем, когда все элементы есть. Вуйнович также заявила, что ВОЗ ожидает, что процесс признания российской вакцины будет идти своим ходом. Известно и о том, что госпожа Вуйнович ходом процессов довольна, но все же окончательное решение останется за экспертами стратегической группы ВОЗ.
Напомним, в сентябре прошлого года из-за нарушений на заводе в Уфе ВОЗ приостановила процесс одобрения вакцины «Спутник V», таким образом сам процесс тянется уже около полутора лет. В числе сентябрьских нарушений были названы и нарушения стерильности процесса, тогда же завод обещал в кратчайшие сроки нарушения ликвидировать и о совей готовности к новому визиту проверяющих.