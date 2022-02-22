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ВОЗ перенесла на март визит на витаминный завод в Уфе, где производят вакцину Спутник

22 февраля 14:42
Фото: 1MI
Всемирная организации здравоохранения планировал приехать в Уфу для квалификации «Спутника V» в феврале, но визит перенесли на март, сообщило «Эхо Москвы в Уфе» 22 февраля.

О переносе инспекции Всемирной организации здравоохранения на уфимский витаминный завод стало известно из интервью Представителя организации в Российской Федерации Мелиты Вуйнович информационному агентству ТАСС. речь в разговоре Вуйнович с журналистом агентства шла о признании российского «Спутника» ВОЗ.

Вуйнович сообщила, что по договоренности с Российским фондом прямых инвестиций перенесена на следующий месяц, март и уточнила, что «инспекция всегда договаривается с производителем, когда все элементы есть. Вуйнович также заявила, что ВОЗ ожидает, что процесс признания российской вакцины будет идти своим ходом. Известно и о том, что госпожа Вуйнович ходом процессов довольна, но все же окончательное решение останется за экспертами стратегической группы ВОЗ.

Напомним, в сентябре прошлого года из-за нарушений на заводе в Уфе ВОЗ приостановила процесс одобрения вакцины «Спутник V», таким образом сам процесс тянется уже около полутора лет. В числе сентябрьских нарушений были названы и нарушения стерильности процесса, тогда же завод обещал в кратчайшие сроки нарушения ликвидировать и о совей готовности к новому визиту проверяющих.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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