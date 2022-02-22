ВОЗ перенесла на март визит на витаминный завод в Уфе, где производят вакцину Спутник

Вуйнович сообщила, что по договоренности с Российским фондом прямых инвестиций перенесена на следующий месяц, март и уточнила, что «инспекция всегда договаривается с производителем, когда все элементы есть. Вуйнович также заявила, что ВОЗ ожидает, что процесс признания российской вакцины будет идти своим ходом. Известно и о том, что госпожа Вуйнович ходом процессов довольна, но все же окончательное решение останется за экспертами стратегической группы ВОЗ.