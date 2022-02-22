В возрасте 86 лет скончалась баба Тоня из Максимовки, которой помогала вся Уфа

Сегодня, 22 февраля в уфимской больнице после инфаркта ушла из жизни 86-летняя баба Тоня, которая несколько лет назад попала в поле зрения неравнодушных уфимцев. Бабушка, сын которой не мог ухаживать за ней так как сам является инвалидом, голодала и ела одуванчики, жила в очень плохо обустроенном доме и много плакала. на нее обратили внимание волонтеры и перевернули жизнь Антонины с ног на голову, а точнее наоборот, вернули с головы на ноги жизнь пожилой женщины, вновь сделав ее жизнь достойной.