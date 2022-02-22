В Уфе возбудили дело на жителя, который облил кипятком сына и ранил ножом жену

Известно, что мужчина является безработным. Сообщается, что в январе 2022 года он плеснул кипятком из чайника на ногу своего девятилетнего сына. Ребенок получил ожог нижней конечности. Также он избивал свою дочь пятнадцатилетнюю дочь и угрожал своей жене, которой воткнул нож в ногу.