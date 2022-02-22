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В Уфе возбудили дело на жителя, который облил кипятком сына и ранил ножом жену

22 февраля 08:15
Фото: 1mediainvest.ru
Мужчина избивал свою несовершеннолетнюю дочь и облил кипятком сына. Также он угрожал убийством жене и воткнул ей нож в ногу. На данный момент против него возбуждено уголовное дело, об этом сообщает прокуратура республики.

В Башкирии правоохранительные органы завели уголовное дело против жителя Уфы, который облил кипятком собственного сына, ранил ножом жену и избивал дочь. Об этом сообщили в прокуратуре республики.

Известно, что мужчина является безработным. Сообщается, что в январе 2022 года он плеснул кипятком из чайника на ногу своего девятилетнего сына. Ребенок получил ожог нижней конечности. Также он избивал свою дочь пятнадцатилетнюю дочь и угрожал своей жене, которой воткнул нож в ногу.

Прокуратурой была организована доследственная проверка, в результате которой в отношении отца было возбуждено уголовное дело по статье за неисполнение обязанностей по воспитанию малолетних. Как сообщили в ведомстве, директору школы, в которой обучались пострадавшие дети, внесли представление.

Ранее житель Башкирии задушил полотенцем свою сожительницу. Известно, что конфликт произошел из-за того что мужчина начал выпивать не дождавшись потерпевшую.

#Новости#Анастасия Денисенко#Происшествия
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