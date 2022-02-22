В Уфе возбудили дело на жителя, который облил кипятком сына и ранил ножом жену

В Башкирии правоохранительные органы завели уголовное дело против жителя Уфы, который облил кипятком собственного сына, ранил ножом жену и избивал дочь. Об этом сообщили в прокуратуре республики.
Известно, что мужчина является безработным. Сообщается, что в январе 2022 года он плеснул кипятком из чайника на ногу своего девятилетнего сына. Ребенок получил ожог нижней конечности. Также он избивал свою дочь пятнадцатилетнюю дочь и угрожал своей жене, которой воткнул нож в ногу.
Прокуратурой была организована доследственная проверка, в результате которой в отношении отца было возбуждено уголовное дело по статье за неисполнение обязанностей по воспитанию малолетних. Как сообщили в ведомстве, директору школы, в которой обучались пострадавшие дети, внесли представление.
Ранее житель Башкирии задушил полотенцем свою сожительницу. Известно, что конфликт произошел из-за того что мужчина начал выпивать не дождавшись потерпевшую.