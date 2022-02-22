В Екатеринбурге состоялось открытие памятника офицерам с участием Владимира Якушева

Как сообщает tagilcity.ru, также в церемонии участвовали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Екатеринбурга Алексей Орлов.
По словам Якушева, обратившегося к нынешнему поколению суворовцев, присутствовавших на церемонии, в каждом из них есть внутренний стержень, и каждый стремится стать достойным защитником своей Родины. Это понятие многогранно и включает в себя не только умение воевать, но и борьбу с беззаконием и несправедливостью, готовность помогать нуждающимся, желание добросовестно трудиться. «Все вместе это помогает формированию крепкого, сплоченного общества, нации, которая гордится своей страной, делает ее сильной и независимой», - говорит он.
По его словам, каждому поколению приходится решать свои задачи и отвечать на свои вызовы. Судя по последним событиям, которые произошли в Белоруссии, Казахстане, на Украине, на Донбассе, нужно быть начеку, своевременно отвечая на новые вызовы. В своих решениях Россия всегда опирается на принципы международного права и гуманитарные соображения. Как и при вчерашнем признании двух республик – Донецкой и Луганской. По его словам, Россия часто проверяется на прочность, видимо, от плохого знания истории и использования не тех учебников. Он выразил уверенность, что на все эти вызовы будет дан достойный ответ.
В свою очередь, Евгений Куйвашев назвал Свердловскую область родиной сильных, смелых и мужественных людей. По его словам, это настоящие герои, делом доказывающие свою верность России. В столетнюю годовщину Дня защитника Отечества возле стен суворовского училища открывается скульптурная композиция, которая служит символом единства идеалов и традиций, которые присущи военнослужащим всех поколений. В нем нашли воплощение благодарность ветеранам и нынешним воинам, вера в современную молодежь, которая скоро примет эстафету воинской доблести и чести.
Скульптурную композицию, которая получила название «Есть такая профессия - Родину защищать», установили перед Екатеринбургским суворовским военным училищем, возле его центрального входа. Она выполнена в виде сцены из советского фильма «Офицеры», когда Иван Варавва встретился со своим боевым товарищем Алексеем Трофимовым, его супругой и их внуком Иваном, курсантом суворовского училища.