В Екатеринбурге состоялось открытие памятника офицерам с участием Владимира Якушева

По его словам, каждому поколению приходится решать свои задачи и отвечать на свои вызовы. Судя по последним событиям, которые произошли в Белоруссии, Казахстане, на Украине, на Донбассе, нужно быть начеку, своевременно отвечая на новые вызовы. В своих решениях Россия всегда опирается на принципы международного права и гуманитарные соображения. Как и при вчерашнем признании двух республик – Донецкой и Луганской. По его словам, Россия часто проверяется на прочность, видимо, от плохого знания истории и использования не тех учебников. Он выразил уверенность, что на все эти вызовы будет дан достойный ответ.