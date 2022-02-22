В Башкирии станет проще получить социальные выплаты на детей

В Башкирии упростят процедуру выплат социальных пособий на детей. Известно, что уже сейчас в республике был протестирована система, с помощью которой можно облегчить эту процедуру.
В 2020 году Башкирия стала одним из пилотных регионов, в котором внедряли механизмы Национальной социальной инициативы.
Внедренный механизм заключается в том, чтобы необходимо было подать лишь одно заявление на пять мер. Такая процедура позволяет снизить количество обращений ровно в пять раз и сэкономить время на подачу такого количества заявлений. Об этом сообщили в Минтруде Башкирии.
Ранее мы сообщали о том, что Минтруд увеличил некоторые пособия жителей республики — известно, что в республике увеличилась минимальная оплата труда до 15 973 рублей, а также максимальный размер пособия для безработных граждан — до 14 710,8 рублей.