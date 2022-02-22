В Башкирии станет проще получить социальные выплаты на детей

Внедренный механизм заключается в том, чтобы необходимо было подать лишь одно заявление на пять мер. Такая процедура позволяет снизить количество обращений ровно в пять раз и сэкономить время на подачу такого количества заявлений. Об этом сообщили в Минтруде Башкирии.