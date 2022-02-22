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В Башкирии станет проще получить социальные выплаты на детей

22 февраля 06:09
Фото: 1MI
Процедура выплат теперь станет проще — она сократится в пять раз. Известно, что новую систему выплат планируют распространить по всей территории республики, об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

В Башкирии упростят процедуру выплат социальных пособий на детей. Известно, что уже сейчас в республике был протестирована система, с помощью которой можно облегчить эту процедуру.

В 2020 году Башкирия стала одним из пилотных регионов, в котором внедряли механизмы Национальной социальной инициативы.

Внедренный механизм заключается в том, чтобы необходимо было подать лишь одно заявление на пять мер. Такая процедура позволяет снизить количество обращений ровно в пять раз и сэкономить время на подачу такого количества заявлений. Об этом сообщили в Минтруде Башкирии.

Ранее мы сообщали о том, что Минтруд увеличил некоторые пособия жителей республики — известно, что в республике увеличилась минимальная оплата труда до 15 973 рублей, а также максимальный размер пособия для безработных граждан — до 14 710,8 рублей.

#Новости#Анастасия Денисенко#Общество
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