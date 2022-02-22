В Башкирии сегодня ожидается плюсовая температура и небольшой мокрый снег

Температура воздуха достигнет и плюсового значения. Колебаться она будет в пределах от +1 до -4 градусов, ночью столбик термометра опустится до отметок от -3 до -8 градусов, а при прояснениях может опуститься и до -13 градусов. В последующие дни февраля температура в Башкирии прогнозируется еще теплее, так в прогнозе на ближайшие три дня от Башгидрометцентра с каждым днем в регионе ожидается потепление на 1 градус.