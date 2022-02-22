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В Башкирии сегодня ожидается плюсовая температура и небольшой мокрый снег

22 февраля 02:00
Фото: 1MI
О том какая погода ждет жителей Башкирии 22 февраля рассказали синоптики Башгидрометцентра.

Весна кажется пришла в республику куда раньше привычных сроков. Неожиданно для февраля в Башкирию пришла плюсовая температура. В Башгидрометцентре 22 февраля прогнозируют только небольшие осадки в виде снега, который будет переходить и в мокрый.

Никуда не денутся, а местами возможно и усугубятся гололед и гололедица на дорогах республики, возможен и снежный накат, в связи с чем водителям стоит проявить осторожность. Ветер по Башкирии синоптики прогнозируют юго-западный, умеренный.

Температура воздуха достигнет и плюсового значения. Колебаться она будет в пределах от +1 до -4 градусов, ночью столбик термометра опустится до отметок от -3 до -8 градусов, а при прояснениях может опуститься и до -13 градусов. В последующие дни февраля температура в Башкирии прогнозируется еще теплее, так в прогнозе на ближайшие три дня от Башгидрометцентра с каждым днем в регионе ожидается потепление на 1 градус.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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