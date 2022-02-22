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Тихонов назвал бредом возможный переход Большунова в биатлон

21 февраля 21:26
Россиянин стал обладателем пяти наград на ОИ-2022.

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов назвал бредом возможный переход российского лыжника Александра Большунова в биатлон. Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на Sport24.

По мнению специалиста, биатлон слишком тяжелый вид спорта для такого простого перехода. Тихоново полагает, что Большунов еще принесет пользу в лыжах, так как является мировым лидером.

Напомним, что Большунов завоевал золотые медали в эстафете, марафоне на 30 км и скиатлоне. Также на его счету – серебро в гонке на 15 км и бронза в командном спринте.

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