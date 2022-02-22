Тихонов назвал бредом возможный переход Большунова в биатлон

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов назвал бредом возможный переход российского лыжника Александра Большунова в биатлон. Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на Sport24.
По мнению специалиста, биатлон слишком тяжелый вид спорта для такого простого перехода. Тихоново полагает, что Большунов еще принесет пользу в лыжах, так как является мировым лидером.
Напомним, что Большунов завоевал золотые медали в эстафете, марафоне на 30 км и скиатлоне. Также на его счету – серебро в гонке на 15 км и бронза в командном спринте.