Суд оправдал бывшего главу Краснокамского района Башкирии Разифа Гильмуллина

В 2020 году экс-чиновники и бизнесмен Сафиуллин получили штрафы от 30 до 500 тысяч рублей, таков был приговор. Однако в январе прошлого года приговор отменил Верховный суд Башкирии, а дело отправилось на пересмотр, в ходе которого коллегия судей выявила ряд нарушений, в следствии чего и вынесла экс-чиновникам и бизнесмену оправдательный вердикт. Однако прокуратура и спустя несколько лет не желает соглашаться с таким решением суда и по сообщению издания снова планирует обжаловать приговор бывшим чиновника и экс-бизнесмену.