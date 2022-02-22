Столичные медики начали использовать новый препарат для лечения COVID-19

Примечательно, что практически впервые с начала пандемии у врачей появился выбор. Теперь лечить коронавирус можно как с помощью уже известного фавипиравира, так и новейшего препарата на основе молнупиравира. И первая, и вторая молекула оказывают схожее действие на вирус, препятствуя его размножению в организме и защищая от поражения органов. А в борьбе с ковидом важна именно скорость, так как вовремя начатое лечение спасает от возникновения осложнений.