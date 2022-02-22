Столичные медики начали использовать новый препарат для лечения COVID-19

Как сообщает newizv.ru, действующим веществом такого лекарства выступает молекула молнупиравира. Она признана эффективной в лечении COVID-19 на международном уровне, а лекарства на ее основе чаще всего прописывают ковидным больным.
Министерство здравоохранения России зарегистрировало новый препарат «Эсперавир» производства ГК «Промомед» в начале февраля, и несколько дней назад в больницы и аптеки Москвы начали завозить его первые партии.
Председатель совета директоров группы компаний «Промомед» Петр Белый обращает внимание на то, что сейчас из-за всплеска заболеваемости на российскую систему здравоохранения легла огромная нагрузка. Было доказано, что при лечении коронавируса «Эсперавиром» риск госпитализации существенно снижается. Поэтому важно, чтобы такой препарат был доступен для амбулаторного лечения, так как он дает быстрый положительный результат.
Петр Белый подчеркнул, что новая разработка, созданная на основе молекулы молнупиравира, оказывает действие на сам вирус, препятствуя его распространению в организме заболевшего. Молнупиравир вносит ошибку в копирование вируса в процессе воспроизводства вирусной РНК. Поэтому максимальный эффект от применения «Эсперавира» наступает в первые 3-5 дней с начала заболевания.
Примечательно, что практически впервые с начала пандемии у врачей появился выбор. Теперь лечить коронавирус можно как с помощью уже известного фавипиравира, так и новейшего препарата на основе молнупиравира. И первая, и вторая молекула оказывают схожее действие на вирус, препятствуя его размножению в организме и защищая от поражения органов. А в борьбе с ковидом важна именно скорость, так как вовремя начатое лечение спасает от возникновения осложнений.
Московские врачи, которые уже получили возможность опробовать новую разработку на практике, возлагают на «Эсперавир» серьезные надежды. Комплексное лечение под контролем врача дает отличные результаты. Уже через три-четыре дня вирусная нагрузка на организм пациента уменьшается, признаки интоксикации ослабевают. За короткое время новый препарат стал для московских врачей приоритетным.
Стоит отметить, что благодаря политике столичных властей, направленной на борьбу с пандемией, больным с диагнозом COVID-19 «Эсперавир», как и другие препараты для лечения заболевания, выдается бесплатно по назначению лечащего врача.