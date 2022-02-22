Ситуация в ДНР и ЛНР — что произошло за ночь. Последние новости

Вечером 21 февраля в прямом эфире президент страны Владимир Путина официально обратился к нации. В своем часовом обращении президент заявил о признании независимости двух самопровозглашенных республик — Луганской и Донецкой. После обращения Путиным был подписан соответствующий указ, а также договор о сотрудничестве, помощи и дружбе с ДНР и ЛНР. Отметим, что за несколько часов до обращения к нации почти все члены Совбеза на церемонии в Кремле поддержали признание независимости двух народных республик. Кроме того, по данным РИА-Новости, Путин поручил Минобороны обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР российскими вооруженными силами.