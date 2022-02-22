Ситуация в ДНР и ЛНР — что произошло за ночь. Последние новости

Вечером 21 февраля в прямом эфире президент страны Владимир Путина официально обратился к нации. В своем часовом обращении президент заявил о признании независимости двух самопровозглашенных республик — Луганской и Донецкой. После обращения Путиным был подписан соответствующий указ, а также договор о сотрудничестве, помощи и дружбе с ДНР и ЛНР. Отметим, что за несколько часов до обращения к нации почти все члены Совбеза на церемонии в Кремле поддержали признание независимости двух народных республик. Кроме того, по данным РИА-Новости, Путин поручил Минобороны обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР российскими вооруженными силами.
Между тем стало известно, что Европейский Союз заявил об ответных санкциях на принятое решение. По словам главы Еврокомиссии, признание независимости двух самопровозглашенных республик является «вопиющим нарушением» международного права, а также минских соглашений и целостности территорий Украины.
После признания Россией независимости Донбасса президент Украины Владимир Зеленский выступил с ответным обращением. В нем украинский политик заявил, что границы Украины останутся прежними, «несмотря на какие-либо заявления и действия России». По словам Зеленского, признание независимости Донецкой и Луганской областей может означать односторонний выход России из Минских договоренностей и игнорирование решений в рамках «Нормандии». Украинский президент отметил, что Украина оставляет за собой право на индивидуальную и коллективную самооборону, при этом страна «верна мирному и дипломатическому пути и будет идти только по нему».
По данным «Российской газеты», известие о признании независимости ДНР и ЛНР в Донецке встретили салютом. Тогда как ЛНР и ДНР обвинили ВСУ в обстрелах, которые шли этой ночью.
Напомним, что 18 февраля в двух народных республиках началась экстренная эвакуация граждан, часть из которых уже была направлена в Россию. Известно, что страна готовится принять около 700 тысяч беженцев, которые будут распределены по разным регионам. Напомним, что в Башкирию сегодня должны прибыть около 2000 эвакуированных граждан с ЛНР и ДНР — их будут размещать в приютах, детских домах, санаториях, а также в домах престарелых. Также на территории республики оказывается гуманитарная помощь беженцам — жители Башкирии собирают теплые вещи, предметы мебели, канцтовары и посуду.
Отмечается, что всем прибывшим из народных республик гражданам будет оказана материальная помощь — Путин подписал указ о единоразовой выплате каждому в размере 10 тысяч рублей.