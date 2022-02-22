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Сбер запустил сервис самоосмотра залогов при кредитовании бизнеса

22 февраля 10:29
Сбер перестроил процесс подготовки залоговых заключений по кредитным заявкам предпринимателей. Теперь корпоративные клиенты, имеющие долгосрочные отношения с банком, могут самостоятельно осмотреть простое залоговое имущество (квартиры, автомобили, спецтехнику, стандартное оборудование и коммерческие помещения).

Самоосмотр производится с помощью специального мобильного приложения синтуитивно понятным интерфейсом, которое автоматически фиксирует геолокацию и подсказывает необходимые для загрузки фото и видео детали. После завершения клиентом осмотра сотрудник банка получает материалы и выпускает заключение по сделке. Новая схема ускоряет процесс рассмотрения кредитных заявок благодаря минимизации времени, затрачиваемого на осмотр. Например, если в качестве залога выступает грузовой транспорт, время проведения осмотра сокращается до трёх раз.

Сергей Бессонов, вице-президент Сбербанка, директор дивизиона «Кредитные продукты и процессы»:

«Проект „Самоосмотр“ — отличный пример быстрого и технологичного изменения банковских процессов. Мы начали пилотировать этот сервис в конце 2021 года и пока предлагаем его корпоративным клиентам, имеющим положительную кредитную историю в банке не менее трёх лет, по сделкам с лимитом финансирования до 300 млн рублей. Услуга доступна предпринимателям различных сегментов — от микробизнеса до крупного. Мы рассчитываем, что к 2023 году объём активов, доступных для самоосмотра, вырастет до 50% залогового портфеля. Новый процесс не только ускоряет кредитование, но и соответствует принципам ESG: снижается количество поездок, а значит — и вред от транспортных выхлопов, составляющих 15% в общем объёме парниковых газов. По нашим оценкам, запуск программы самоосмотра позволит сократить углеродный след на 680 тонн СО2 в год, что эквивалентно 255автомобильным путешествиям из самой западной до самой восточной точки России».

#Новости#Валерия Панаева#Экономика
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