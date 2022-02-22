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Приговор убийцам 100-летнего ветерана ВОВ в Башкирии обжалует прокуратура

22 февраля 07:42
Фото: пресс-служба следкома Башкирии
Один из убийц приговорен к 23 годам тюрьмы, второго фигуранта приговорили к 10 годам, но только за разбой и хранение пороха, сообщили в пресс-службе ведомства 21 февраля.

Вчера, 21 февраля Mkset уже сообщал о том, что верховный суд вынес приговор двум бывшим сотрудникам ФСИН, которые еще в 2020 году прознали о том, что ветеран Великой отечественной войны Иван Несмеянов имеет денежные накопления. Они выпили, проникли к нему в жилище и с помощью пыток выяснили у жертвы где хранятся деньги. Злодеи узнали где лежат 2,4 миллиона рублей и поделили между собой.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, бил пожилого ветерана лишь один из разбойников, Никитин. Его суд и приговорил к 23 годам колонии строгого режима. Валавин же под суд за убийство не пошел, его судили за разбой и хранение 300 грамм пороха. Получил он 10 лет лишения свободы и штраф в 50 тысяч рублей. Также в общей сложности осужденные должны выплатить 1,5 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда родственникам убитого ветерана Несмеянова.

Прокуратуру приговор вынесенный мужчинам не удовлетворил, надзорное ведомство намерено обжаловать его в апелляционном порядке. Отметим, что не согласно с приговором и следственное управление, вчера Mkset сообщал, что ведомство будет принимать меры, чтобы обжаловать вынесенный приговор.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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