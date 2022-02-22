Приговор убийцам 100-летнего ветерана ВОВ в Башкирии обжалует прокуратура

Вчера, 21 февраля Mkset уже сообщал о том, что верховный суд вынес приговор двум бывшим сотрудникам ФСИН, которые еще в 2020 году прознали о том, что ветеран Великой отечественной войны Иван Несмеянов имеет денежные накопления. Они выпили, проникли к нему в жилище и с помощью пыток выяснили у жертвы где хранятся деньги. Злодеи узнали где лежат 2,4 миллиона рублей и поделили между собой.