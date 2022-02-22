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Политолог прокомментировал указ Байдена о санкциях против ДНР и ЛНР

22 февраля 13:48
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Американский лидер Джо Байден официально наложил запрет на инвестиции и торговлю с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). Новый указ главы Белого дома прокомментировал Антон Бредихин — руководитель Центра этнических и международных исследований.

Очередные санкции со стороны Соединенных Штатов четко свидетельствуют о том, что в регионе отсутствуют какие-либо дополнительные «дестабилизирующие факторы», считает эксперт. Об этом пишет издание RT.

«Не будут развиваться американские НКО, не будут развиваться американские компании и навязывать свою систему жизни для населения Донецка и Луганска», — подчеркнул российский политолог.

Джо Байден подписал ранее указ, на основании которого под запрет попало вложений инвестиций в ДНР и ЛНР американскими физическими и юридическими лицами. В Америку нельзя отныне ввозить товары и технологии из обеих республик.

Вечером в минувший понедельник, 21 февраля, Владимир Путин объявил о признании Российской Федерацией независимости ДНР и ЛНР. Сразу после этого лидер РФ подписал соответствующие указы. Комментируя историческое решение Кремля, американский лидер подчеркнул, что оно потенциально угрожает национальной безопасности США.

#Новости#Марина Колодкина#Политика
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