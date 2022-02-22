Политолог прокомментировал указ Байдена о санкциях против ДНР и ЛНР

Очередные санкции со стороны Соединенных Штатов четко свидетельствуют о том, что в регионе отсутствуют какие-либо дополнительные «дестабилизирующие факторы», считает эксперт. Об этом пишет издание RT.
«Не будут развиваться американские НКО, не будут развиваться американские компании и навязывать свою систему жизни для населения Донецка и Луганска», — подчеркнул российский политолог.
Джо Байден подписал ранее указ, на основании которого под запрет попало вложений инвестиций в ДНР и ЛНР американскими физическими и юридическими лицами. В Америку нельзя отныне ввозить товары и технологии из обеих республик.
Вечером в минувший понедельник, 21 февраля, Владимир Путин объявил о признании Российской Федерацией независимости ДНР и ЛНР. Сразу после этого лидер РФ подписал соответствующие указы. Комментируя историческое решение Кремля, американский лидер подчеркнул, что оно потенциально угрожает национальной безопасности США.