Объявлены победители всероссийского конкурса «Лучник Future»

«Когда ты решаешь кейс, то на короткое время погружаешься в отрасль, — сообщили студенты команды „3,14 Ар“ из „Высшей школы экономики“ Москвы. — Участие в „Лучник Future“ стало отличной возможностью понять: какая сфера нам интересна, какие в ней существуют проблемы и как мы сможем их решить».