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Объявлены победители всероссийского конкурса «Лучник Future»

22 февраля 06:44
Стали известны имена победителей первого всероссийского конкурса студенческих команд в сфере развития общественных связей «Лучник Future». Члены жюри объявили лауреатов после того, как они защитили свои проекты в Общественной палате в Москве.

Лауреатами «Лучника Future» стали студенческие команды из Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Красноярска и Москвы. В ходе состоявшейся в отеле «Метрополь» церемонии награждения победителям вручили дипломы со статуэтками, пишет newsnn.ru.

В год 25-летнего юбилея премии «Серебряный Лучник» ее лейтмотивом стали темы обновления и молодости, заявила исполнительный директор «Лучника Future» Юлия Мохова. Она уточнила, что в проекте приняли участие 70 команд 34 российских вузов из 17 городов.

«Мы получили 86 работ из всех восьми федеральных округов страны, — констатировала исполнительный директор. — Главное в нашем проекте — бесценный для ребят опыт общения с лучшими профессионалами отрасли, навыки работы над реальными кейсами с перспективой их дальнейшей реализации».

Команда Bonch.Team, представлявшая Санкт-Петербургский госуниверситет телекоммуникаций имени профессора М. А. Бонч-Бруевича, указала на наличие существенного разрыва между знаниями, получаемыми студентами в вузе, и их работой в организациях и компаниях. В ходе конкурса «Лучник Future» студенты поработали с настоящими кейсами. И участники назвали это «реальной жизнью».

Команда «Креативы года», представлявшая Сибирский федеральный университет, отметила высокий уровень организации мероприятия на каждом из его этапов — от контактов организаторов с участниками до финала, состоявшегося в Общественной палате.

«Когда ты решаешь кейс, то на короткое время погружаешься в отрасль, — сообщили студенты команды „3,14 Ар“ из „Высшей школы экономики“ Москвы. — Участие в „Лучник Future“ стало отличной возможностью понять: какая сфера нам интересна, какие в ней существуют проблемы и как мы сможем их решить».

Шесть партнеров «Лучника Future» представили студентам семь реальных PR-кейсов. Банк Тинькофф выступил генеральным партнером мероприятия. Свои задачи перед командами поставили также благотворительный фонд РДКМ, Группа ГАЗ, ТМК, Segezha Group и «ЭР-Телеком».

Учредителем конкурса является дирекция национальной премии в сфере развития общественных связей «Серебряный Лучник». Коммуникационная группа JAMP стала оператором мероприятия. Официальный информационный партнер конкурса — медиахолдинг 1MI.

Со списком победителей «Лучника Future» можно ознакомиться здесь.

#Новости#Марина Колодкина#Общество
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