Мировые продажи автомобилей в январе этого года уменьшились на 1,2%

По информации iz.ru, это на 1,2% меньше в сравнении с прошлогодним результатом того же периода. В первом месяце 2022 года больше всего было продано в Китае - 2 млн 500 тыс. машин (+4,4%).
Также в топ-3 оказались США - 993,1 тыс. автомобилей (-10,1%) , страны Западной Европы - 869 тыс. машин (-2,8%). При этом продажи машин в Восточной европе снизились на 4,6%, в Южной Америке - на 24,4% в сравнении с январем 2021 года.
Помимо вышеуказанных стран, в списки оказались Япония (325,8 тыс. ед., −14,5%), Корея (108,7 тыс. ед., −19,7%) и Канада (93,8 тыс. ед., −0,6%).