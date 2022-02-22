mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Мэр Уфы поручил чиновникам привести в порядок остановки в городе

22 февраля 04:11
Фото: 1MI
Ратмир Мавлиев сообщил о плохом состоянии остановок в городе. Он дал чиновникам неделю, для того чтобы те исправили ситуацию.

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев поручил чиновникам привести в порядок остановки в городе. Об этом он сообщил на сегодняшнем оперативном совещании в администрации города.

— Я посмотрел остановки по городу. Даже в центре города остановки в несоответствующем состоянии — на них есть граффити и реклама. Неаккуратно выглядит и не везде приятно находиться, — сообщил Мавлиев.

Сити-менеджер подчеркнул, что уже через неделю на оперативном совещании чиновники должны будут отчитаться о проделанной работе.

Ранее сообщалось, что в Уфе развалилась "умная" остановка под тяжестью снега - у нее покосились опоры и выпали стекла. Стоит отметить, что жители города неоднократно жаловались на состояние так называемых "умных" остановок в городе - на них часто не работает табло расписания, разъемы USB и видеокамеры. Напомним, что три года назад на их установку из бюджета было выделено свыше 150 миллионов рублей.

#Новости#Анастасия Денисенко#Политика
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48