Мэр Уфы поручил чиновникам привести в порядок остановки в городе

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев поручил чиновникам привести в порядок остановки в городе. Об этом он сообщил на сегодняшнем оперативном совещании в администрации города.
— Я посмотрел остановки по городу. Даже в центре города остановки в несоответствующем состоянии — на них есть граффити и реклама. Неаккуратно выглядит и не везде приятно находиться, — сообщил Мавлиев.
Сити-менеджер подчеркнул, что уже через неделю на оперативном совещании чиновники должны будут отчитаться о проделанной работе.
Ранее сообщалось, что в Уфе развалилась "умная" остановка под тяжестью снега - у нее покосились опоры и выпали стекла. Стоит отметить, что жители города неоднократно жаловались на состояние так называемых "умных" остановок в городе - на них часто не работает табло расписания, разъемы USB и видеокамеры. Напомним, что три года назад на их установку из бюджета было выделено свыше 150 миллионов рублей.