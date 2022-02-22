Мэр Уфы поручил чиновникам привести в порядок остановки в городе

Ранее сообщалось, что в Уфе развалилась "умная" остановка под тяжестью снега - у нее покосились опоры и выпали стекла. Стоит отметить, что жители города неоднократно жаловались на состояние так называемых "умных" остановок в городе - на них часто не работает табло расписания, разъемы USB и видеокамеры. Напомним, что три года назад на их установку из бюджета было выделено свыше 150 миллионов рублей.