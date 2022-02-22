Депутат Гутенев оценил идею о развитии Нечерноземья

Эксперт предложил освоить и усовершенствовать этот микрорегион, а также восстановить внимание государства к его проблемам. Глава думского комитета по промышленности и торговле Владимир Гутенев дал интервью RT, в котором прокомментировал идею Крупнова.
Развитие российских субъектов депутатов назвал естественным и абсолютно нормальным процессом, нуждающимся в поддержке. Однако, прежде всего, должна быть положительная демография, подчеркнул Юрий Крупнов.
По его словам, Нечерноземье столкнулось сегодня с множеством различных проблем. И преференции остро необходимы сейчас предпринимателям, готовым вкладывать в микрорегион инвестиции, полагает депутат.
Крупнов предлагает правительству обеспечить финансированием, в первую очередь, те инфраструктурные проекты, которые потенциально способны помочь в повышении привлекательности Нечерноземья.
Эксперт назвал идею правильной, но отметил, что, прежде чем приступать к воплощению ее в жизнь, следует провести целый ряд консультаций с экспертами.
«Чтобы было не освоение ресурсов, а эффективные вложения, которые дали бы конкретные результаты», — пояснил он.