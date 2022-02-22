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Депутат Гутенев оценил идею о развитии Нечерноземья

22 февраля 13:52
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Руководитель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов выступил с инициативой о разработке нового госпроекта «Комплексное развитие и реконструкция Нечерноземья».

Эксперт предложил освоить и усовершенствовать этот микрорегион, а также восстановить внимание государства к его проблемам. Глава думского комитета по промышленности и торговле Владимир Гутенев дал интервью RT, в котором прокомментировал идею Крупнова.

Развитие российских субъектов депутатов назвал естественным и абсолютно нормальным процессом, нуждающимся в поддержке. Однако, прежде всего, должна быть положительная демография, подчеркнул Юрий Крупнов.

По его словам, Нечерноземье столкнулось сегодня с множеством различных проблем. И преференции остро необходимы сейчас предпринимателям, готовым вкладывать в микрорегион инвестиции, полагает депутат.

Крупнов предлагает правительству обеспечить финансированием, в первую очередь, те инфраструктурные проекты, которые потенциально способны помочь в повышении привлекательности Нечерноземья.

Эксперт назвал идею правильной, но отметил, что, прежде чем приступать к воплощению ее в жизнь, следует провести целый ряд консультаций с экспертами.

«Чтобы было не освоение ресурсов, а эффективные вложения, которые дали бы конкретные результаты», — пояснил он.

#Новости#Марина Колодкина#Общество
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