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Дело экс-замглавврача РКБ в Уфе, которая не помогла роженице, отправили в прокуратуру

22 февраля 11:49
Фото: 1MI
Дело о смерти беременной женщины с мертвым плодом, которую врач отправила из Уфы в Нефтекамск и та в дороге скончалась, вернули прокурору, сообщил юрист Войцех у себя в соцсетях.

Как сообщает адвокат Александр Войцех, восстанавливающий в данный момент свой статус, сегодня, 22 февраля, Кировский райсуд Уфы удовлетворил поданное им ходатайство о возвращении дела против заместителя главного врача РКБ им Куватова прокурору для утверждения более тяжкого обвинения.

Речь идет о резонансном деле, связанном со смертью беременной женщины, которую с диагностированным мертвым плодом внутри из РКБ имени Куватова отправили обратно в Нефтекамск, по пути несчастная скончалась от сепсиса. Решение о том, что чистку женщине провести следует в Нефтекамске, а не в Уфе, приняла заместитель главного врача РКБ Марина Мухамадиева. За это Мухамадиеву судили, но приговор суд вынес оправдательный, правда, в октябре нынешнего года он был отменен, и дело отправлено на пересмотр в другом составе судей.

Ранее Мухамадиеву обвиняли в том, что она «умышленно отказала роженице в госпитализации и родоразрешении» и являлось халатностью. Адвокат Войцех на протяжении двух лет ходатайствовал о возвращении дела прокурору. Надлежащее обвинение врачу может быть предъявлено по статье «Превышение должностных полномочий повлекшее тяжкие последствия».

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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