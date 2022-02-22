Дело экс-замглавврача РКБ в Уфе, которая не помогла роженице, отправили в прокуратуру

Как сообщает адвокат Александр Войцех, восстанавливающий в данный момент свой статус, сегодня, 22 февраля, Кировский райсуд Уфы удовлетворил поданное им ходатайство о возвращении дела против заместителя главного врача РКБ им Куватова прокурору для утверждения более тяжкого обвинения.
Речь идет о резонансном деле, связанном со смертью беременной женщины, которую с диагностированным мертвым плодом внутри из РКБ имени Куватова отправили обратно в Нефтекамск, по пути несчастная скончалась от сепсиса. Решение о том, что чистку женщине провести следует в Нефтекамске, а не в Уфе, приняла заместитель главного врача РКБ Марина Мухамадиева. За это Мухамадиеву судили, но приговор суд вынес оправдательный, правда, в октябре нынешнего года он был отменен, и дело отправлено на пересмотр в другом составе судей.
Ранее Мухамадиеву обвиняли в том, что она «умышленно отказала роженице в госпитализации и родоразрешении» и являлось халатностью. Адвокат Войцех на протяжении двух лет ходатайствовал о возвращении дела прокурору. Надлежащее обвинение врачу может быть предъявлено по статье «Превышение должностных полномочий повлекшее тяжкие последствия».