Дело экс-замглавврача РКБ в Уфе, которая не помогла роженице, отправили в прокуратуру

Речь идет о резонансном деле, связанном со смертью беременной женщины, которую с диагностированным мертвым плодом внутри из РКБ имени Куватова отправили обратно в Нефтекамск, по пути несчастная скончалась от сепсиса. Решение о том, что чистку женщине провести следует в Нефтекамске, а не в Уфе, приняла заместитель главного врача РКБ Марина Мухамадиева. За это Мухамадиеву судили, но приговор суд вынес оправдательный, правда, в октябре нынешнего года он был отменен, и дело отправлено на пересмотр в другом составе судей.