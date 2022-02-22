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Больше тысячи беженцев из ЛНР и ДНР прибудут в Башкирию в ночь с 22 на 23 февраля

22 февраля 06:25
Фото: 1MI
В ночь на 23 февраля в Башкирию прибудут вынужденные переселенцы из двух народных республик. Точное количество прибывающих пока что неизвестно, об этом сообщает Минздрав республики.

Сегодня ночью в Уфу приезжает поезд с вынужденными переселенцами из ЛНР и ДНР, об этом сообщает пресс-служба Минздрава Башкирии.

Точное количество прибывающих уточняется - число варьируется от 1 до 2 тысяч человек. Сообщается, что в Башкирии на данный момент развернуто 25 пунктов приема беженцев на более двух тысяч человек. Также в запасе есть еще 4 пункта на 270 человек.

Ранее сообщалось, что всего в Башкирию прибудет 2 тысячи беженцев. По необходимости они смогут воспользоваться абсолютно любой медицинской помощью. Как сообщал ранее министр здравоохранения Максим Забелин, приезд граждан ЛНР и ДНР не должен повлиять на эпидситуацию регионе. По его словам, все вынужденные переселенцы должны были пройти тест на коронавирус в Ростовской области.

#Новости#Анастасия Денисенко#Общество
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