Больше тысячи беженцев из ЛНР и ДНР прибудут в Башкирию в ночь с 22 на 23 февраля

Сегодня ночью в Уфу приезжает поезд с вынужденными переселенцами из ЛНР и ДНР, об этом сообщает пресс-служба Минздрава Башкирии.
Точное количество прибывающих уточняется - число варьируется от 1 до 2 тысяч человек. Сообщается, что в Башкирии на данный момент развернуто 25 пунктов приема беженцев на более двух тысяч человек. Также в запасе есть еще 4 пункта на 270 человек.
Ранее сообщалось, что всего в Башкирию прибудет 2 тысячи беженцев. По необходимости они смогут воспользоваться абсолютно любой медицинской помощью. Как сообщал ранее министр здравоохранения Максим Забелин, приезд граждан ЛНР и ДНР не должен повлиять на эпидситуацию регионе. По его словам, все вынужденные переселенцы должны были пройти тест на коронавирус в Ростовской области.