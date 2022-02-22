Больше тысячи беженцев из ЛНР и ДНР прибудут в Башкирию в ночь с 22 на 23 февраля

Точное количество прибывающих уточняется - число варьируется от 1 до 2 тысяч человек. Сообщается, что в Башкирии на данный момент развернуто 25 пунктов приема беженцев на более двух тысяч человек. Также в запасе есть еще 4 пункта на 270 человек.