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Авиарейсы Уфа-Челябинск авиакомпания Red Wings приостановила из-за низкого спроса

22 февраля 09:21
Фото: 1MI
Тот факт, что перелеты по данному направлению были приостановлены, Mkset подтвердили в пресс-службе аэропорта Уфа 22 февраля.

Из Уфы больше нельзя улететь в Челябинск. Дело в том, что авиакомпания Red Wings, которая ранее осуществляла субсидируемые рейсы в данном направлении, из-за низкого спроса приняла решение приостановить перелеты между столицами соседних регионов. Однако, как сообщили в аэропорту Уфы, есть вероятность, что компания все же возобновит авиарейсы Уфа-Челябинск.

Да, действительно, мы подтверждаем, что авиакомпания из-за низкого спроса приостановила перелёты по данному направлению. Со своей стороны хотелось бы отметить, что аэропорт «Уфа» ведёт переговоры с авиакомпанией на предмет возобновления перелётов в высокий летний сезон.пресс-служба аэропорта «Уфа»

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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