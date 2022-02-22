Авиарейсы Уфа-Челябинск авиакомпания Red Wings приостановила из-за низкого спроса

Из Уфы больше нельзя улететь в Челябинск. Дело в том, что авиакомпания Red Wings, которая ранее осуществляла субсидируемые рейсы в данном направлении, из-за низкого спроса приняла решение приостановить перелеты между столицами соседних регионов. Однако, как сообщили в аэропорту Уфы, есть вероятность, что компания все же возобновит авиарейсы Уфа-Челябинск.