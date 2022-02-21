Власти Башкирии рассказали, где разместят беженцев из ДНР и ЛНР

При необходимости беженцев могут разместить в приютах для детей (193 места) сроком до трех месяцев. Также есть 50 мест в детских домах, где нет ограничений по времени. Кроме того, эвакуированных граждан народных республик смогут разместить в реабилитационных центрах, где сейчас есть 52 свободных места. В дома престарелых будут размещать пожилых граждан.