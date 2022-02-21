Власти Башкирии рассказали, где разместят беженцев из ДНР и ЛНР

По словам Ленары Ивановой, на данный момент уже подготовлено порядка 300 мест.
При необходимости беженцев могут разместить в приютах для детей (193 места) сроком до трех месяцев. Также есть 50 мест в детских домах, где нет ограничений по времени. Кроме того, эвакуированных граждан народных республик смогут разместить в реабилитационных центрах, где сейчас есть 52 свободных места. В дома престарелых будут размещать пожилых граждан.
Также Ленара Иванова упомянула о том, что на данный момент центры «Семья» собирает вещи длительного пользования.
— Центры «Семья» собирают вещи длительного пользования — это коляски кроватки, стульчики для кормления, ходунки, можно сдать крупногабаритные предметы или верхнюю одежду для детей. Из новых вещей — это памперсы, питание, — говорит чиновница.
Иванова также рассказала, на какую работу могут рассчитывать прибывшие беженцы.
— У нас на 8567 вакансий подготовлен список по территориям и по профессиям. Если посмотреть, например, по компании «Фармстандарт-УфаВИТА» — примерно по 20 вакансий по профессии упаковщик, сортировщик или машинист. В этом разрезе существует такой расклад по всей республики. Средняя зарплата примерно 40 тысяч рублей, — сообщила министр.
Ранее стало известно, что с завтрашнего дня в республику начнут прибывать жители ДНР и ЛНР. Сообщается, что Башкирия планирует принять около 2 тысяч беженцев.