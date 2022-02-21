Владимир Путин в прямом эфире обратился к Россиянам. В ходе трансляции глава государства заявил о принятом решении признать независимость Донецкой народной демократической республики и Луганской народной демократической республики.
Сразу после окончания обращения, Владимир Путин подписал указ о признании независимости республик ДНР и ЛНР, а также подписал с представителями республики договор о сотрудничестве, дружбе и помощи.
Теперь это решение должны ратифицировать депутаты обеих палат парламента.