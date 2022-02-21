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Владимир Путин принял решение признать независимость ДНР и ЛНР

21 февраля 19:35
Ранее члены Совета безопасности России единогласно высказались за признание независимости территорий ДНР и ЛНР от Украины.

Владимир Путин в прямом эфире обратился к Россиянам. В ходе трансляции глава государства заявил о принятом решении признать независимость Донецкой народной демократической республики и Луганской народной демократической республики.

Сразу после окончания обращения, Владимир Путин подписал указ о признании независимости республик ДНР и ЛНР, а также подписал с представителями республики договор о сотрудничестве, дружбе и помощи.

Теперь это решение должны ратифицировать депутаты обеих палат парламента.

#Новости#Тимур Алмаев#Политика
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