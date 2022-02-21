Валиева, Большунов и Трусова вошли в рейтинг самых обсуждаемых спортсменов от ОК

ОК проанализировали публикации официальных групп российских СМИ, собранные в специальной ленте новостей в разделе «Олимпиада», а также заметки и комментарии пользователей соцсети в открытом доступе с упоминаниями спортсменов с момента старта Олимпийских игр и до их завершения.
Самой упоминаемой российской спортсменкой в ОК стала фигуристка Камила Валиева, завоевавшая золото в командном турнире. В топ-3 по упоминаемости также вошли: лыжник Александр Большунов, ставший трёхкратным олимпийским чемпионом в Пекине, и Александра Трусова — серебряная призёрка XXIV зимних Олимпийских игр. Пользователи и СМИ часто упоминали в ленте соцсети фигуристку Анну Щербакову, а также лыжницу Наталью Непряеву — олимпийскую чемпионку в эстафете.
ТОП-10 самых обсуждаемых спортсменов команды Олимпийского комитета России:
Самым обсуждаемым в ОК видом спорта во время Игр в Пекине 2022 стало фигурное катание в связи с успешными выступлениями спортсменов, а также разбирательствами вокруг допинг-пробы Камилы Валиевой. Вместе с тем, в топ-5 самых обсуждаемых видов спорта вошли: хоккей, лыжные гонки, биатлон и шорт-трек.
ТОП-10 самых обсуждаемых видов спорта во время зимних Олимпийских игр в Пекине:
Как и в прошлом году, за всеми актуальными событиями Олимпийских игр пользователи ОК могли следить с помощью специальной ленты новостей в разделе «Олимпиада», куда попадают актуальные публикации Олимпийского комитета России, а также публикаций из официальных групп ведущих спортивных ресурсов и общественно-политических СМИ — Sports.ru, Sport24, Чемпионат.com, Спорт-Экспресс, РБК, ТАСС, РИА Новости, Известий и других.
Также в рамках эксклюзивных включений в флагманском онлайн-шоу Одноклассников «ОК на связи!», спортсмены команды ОКР выходили в эфир со зрителями. Ольга Фаткулина, Виктор Уайлд, Никита Кацалапов и Виктория Синицина делились своими впечатлениями об участии на Олимпийских играх в Пекине и рассказывали о планах на будущее.