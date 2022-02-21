Валиева, Большунов и Трусова вошли в рейтинг самых обсуждаемых спортсменов от ОК

Как и в прошлом году, за всеми актуальными событиями Олимпийских игр пользователи ОК могли следить с помощью специальной ленты новостей в разделе «Олимпиада», куда попадают актуальные публикации Олимпийского комитета России, а также публикаций из официальных групп ведущих спортивных ресурсов и общественно-политических СМИ — Sports.ru, Sport24, Чемпионат.com, Спорт-Экспресс, РБК, ТАСС, РИА Новости, Известий и других.