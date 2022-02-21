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В Башкирии потратят 136 миллионов рублей, чтобы снизить стоимость посещения детсадов

21 февраля 05:52
Фото: 1MI
В этом году власти выделят 136,8 миллионов рублей на снижения стоимости частных детсадов. Соответствующие документы опубликовал Минобр.

Согласно закону, с 2020 года родители детей от двух месяцев до трех лет могут претендовать на место в платном садике на льготных условиях, когда частично учреждение оплачивает государство.

Ежемесячное содержание одного ребенка в таком садике обходится в шесть тысяч рублей, при этом родители платят сумму в размере около 2,3 - 2,5 тысячи рублей. При такой льготной программе платный детский сад становится по стоимости обычного муниципального сада.

Напомним, что в 2022 году началась программа льготных сертификатов, в нее вошли пять муниципалитетов Башкирии. Большая часть бюджетных денег будет выделена Уфе - это 107,7 миллионов рублей. Значительно меньше получат остальные города и районы - в Стерлитамаке, 20,8 миллионов, Иглинский район получит 4,8 миллиона на данную программу. Также дети смогут ходить в частный сад на льготных условиях в Нефтекамске и Октябрьске.

#Новости#Анастасия Денисенко#Общество
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