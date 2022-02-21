В Башкирии потратят 136 миллионов рублей, чтобы снизить стоимость посещения детсадов

Напомним, что в 2022 году началась программа льготных сертификатов, в нее вошли пять муниципалитетов Башкирии. Большая часть бюджетных денег будет выделена Уфе - это 107,7 миллионов рублей. Значительно меньше получат остальные города и районы - в Стерлитамаке, 20,8 миллионов, Иглинский район получит 4,8 миллиона на данную программу. Также дети смогут ходить в частный сад на льготных условиях в Нефтекамске и Октябрьске.