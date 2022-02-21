В Башкирии большинство смертельных случаев в пожарах происходят из-за алкоголя

Напомним, это не первый случай, когда Радий Хабиров выражал недовольство работой ведомства. В апреле 2021 года, чуть больше года Радий Хабиров раскритиковал Госкомитет по ЧС за работу с лесными пожарами. Тогда глава Башкирии заявил, что происходят лесные пожары по большей части из-за человеческого фактора, по вине людей. Прошедшее лето 2021 года отличалось очень большим количеством лесных пожаров, с которыми боролась вся Башкирия.