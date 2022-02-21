В Башкирии большинство смертельных случаев в пожарах происходят из-за алкоголя

Во исполнение поручения Радия Хабирова с прошлой оперативки в правительстве о необходимости проанализировать причин и обстоятельств смертей 12 человек, произошедших в пожарах с 7 по 14 февраля,
Так 75% смертельных пожаров с 7 по 14 февраля произошли в сельской местности, 25% в городах, погибли в них 10 мужчин и 2 женщины, 60% жертв находились в состоянии алкогольного опьянения. Предварительная причина половины пожаров – неправильный монтаж и эксплуатация электрооборудования, 40% – неосторожность при курении.
Также по словам Фарита Гумерова жертвы пожаров не могли спастись из огня по причине того, что были сильно пьяны. Отдельно упомянул глава Госкомитета по ЧС Фарит Гумеров и тот факт, что дома пострадавшие от огня не были оснащены пожарными извещателями, которые могли бы помочь избежать беды.
Напомним, это не первый случай, когда Радий Хабиров выражал недовольство работой ведомства. В апреле 2021 года, чуть больше года Радий Хабиров раскритиковал Госкомитет по ЧС за работу с лесными пожарами. Тогда глава Башкирии заявил, что происходят лесные пожары по большей части из-за человеческого фактора, по вине людей. Прошедшее лето 2021 года отличалось очень большим количеством лесных пожаров, с которыми боролась вся Башкирия.
Как изменится ситуация с лесными пожарами будущими весной и летом пока неизвестно, но в прошлом году. Отметим, что буквально через неделю как в апреле 2021 года Хабиров пожурил Госкомитет по ЧС, в регион прибыла новая техника для борьбы с лесными пожарами.