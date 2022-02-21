mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

«Тантана» в особняке Бушмариных стала новой точкой обзорных экскурсий по Уфе

21 февраля 08:24
Фото: bashspirt.ru
Национальная туроператорская компания Республики Башкортостан проводит ежедневные обзорные экскурсии по историческому центру Уфы.

Особняк на улице Ленина, 31 — объект культурного наследия «Дом Бушмариных» стал новой точкой туристического маршрута. Долгое время здание оставалось одним из немногих уцелевших в этом районе построек позапрошлого века.

Каменный особняк конца XIX века принадлежал купцам Федору и Василию Арсентьевичам Бушмариным. Здание имеет ярко выраженное градостроительное значение. Изначально использовалось как жилой дом.

Купцы Бушмарины оставили определенный след в истории нашего края, они владели также недвижимостью в селе Дурасове (сейчас это территории Чишминского района). Там сохранился целый комплекс зданий-памятников истории и культуры: два каменных 2-этажных строения, дом священника, покрытый резьбою и уникальнейшая огромная деревянная Бушмаринская мельница, работавшая и до 1990-х годов.

В 2006 году здание было снесено. А в июне 2017 года особняк восстановили в перечне объектов культурного наследия. Реализация данного проекта — первый опыт в республике в деле восстановления разрушенных памятников.

Сегодня в здании культурно-исторического наследия Уфы, располагающегося в центральной исторической части города работает флагманский магазин крупнейшего российского производителя алкоголя «Башспирт».

#Новости#Валерия Панаева#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48