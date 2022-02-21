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Posted 21 февраля 2022, 08:24

Published 21 февраля 2022, 08:24

Modified 17 октября 2022, 22:19

Updated 17 октября 2022, 22:19

«Тантана» в особняке Бушмариных стала новой точкой обзорных экскурсий по Уфе

21 февраля 2022, 08:24
Национальная туроператорская компания Республики Башкортостан проводит ежедневные обзорные экскурсии по историческому центру Уфы.

Особняк на улице Ленина, 31 — объект культурного наследия «Дом Бушмариных» стал новой точкой туристического маршрута. Долгое время здание оставалось одним из немногих уцелевших в этом районе построек позапрошлого века.

Каменный особняк конца XIX века принадлежал купцам Федору и Василию Арсентьевичам Бушмариным. Здание имеет ярко выраженное градостроительное значение. Изначально использовалось как жилой дом.

Купцы Бушмарины оставили определенный след в истории нашего края, они владели также недвижимостью в селе Дурасове (сейчас это территории Чишминского района). Там сохранился целый комплекс зданий-памятников истории и культуры: два каменных 2-этажных строения, дом священника, покрытый резьбою и уникальнейшая огромная деревянная Бушмаринская мельница, работавшая и до 1990-х годов.

В 2006 году здание было снесено. А в июне 2017 года особняк восстановили в перечне объектов культурного наследия. Реализация данного проекта — первый опыт в республике в деле восстановления разрушенных памятников.

Сегодня в здании культурно-исторического наследия Уфы, располагающегося в центральной исторической части города работает флагманский магазин крупнейшего российского производителя алкоголя «Башспирт».

#Валерия Панаева#Общество#Новости
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