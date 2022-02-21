«Тантана» в особняке Бушмариных стала новой точкой обзорных экскурсий по Уфе

Купцы Бушмарины оставили определенный след в истории нашего края, они владели также недвижимостью в селе Дурасове (сейчас это территории Чишминского района). Там сохранился целый комплекс зданий-памятников истории и культуры: два каменных 2-этажных строения, дом священника, покрытый резьбою и уникальнейшая огромная деревянная Бушмаринская мельница, работавшая и до 1990-х годов.