Стартовал проект «Карта помощи» для поддержки беженцев из ЛНР и ДНР

Телеканал RT запустил «Карту помощи» для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. Жители, эвакуированные из ЛНР и ДНР, смогут найти тех, кто готов пригласить их жить к себе домой.

Для участия в проекте «Карты помощи» необходимо пройти процедуру авторизации, указать свое местоположение и количество свободных мест для размещения, а также свои контактные данные. Об этом сообщает издание RT. Более подробную информацию можно получить на сайте dom.rt.com, либо обратиться за консультацией по электронной почте [email protected] Накануне врио главы МЧС России Александр Чуприян отметил, что около тридцати российских регионов выразили готовность принять у себя беженцев из самопровозглашенных республик.