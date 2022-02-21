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Стартовал проект «Карта помощи» для поддержки беженцев из ЛНР и ДНР

21 февраля 17:04
Фото: фрагмент видео
Телеканал RT запустил «Карту помощи» для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. Жители, эвакуированные из ЛНР и ДНР, смогут найти тех, кто готов пригласить их жить к себе домой.

Для участия в проекте «Карты помощи» необходимо пройти процедуру авторизации, указать свое местоположение и количество свободных мест для размещения, а также свои контактные данные. Об этом сообщает издание RT.

Более подробную информацию можно получить на сайте dom.rt.com, либо обратиться за консультацией по электронной почте [email protected]

Накануне врио главы МЧС России Александр Чуприян отметил, что около тридцати российских регионов выразили готовность принять у себя беженцев из самопровозглашенных республик.

#Новости#Марина Колодкина#Общество
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