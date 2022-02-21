Соцсети оценили слова главы Башкирии о не помогающих беженцам «моральных недоумках»

Людей конечно жаль… но надо понимать, что не от хорошей и сытой жизни народ против беженцев. Они сами выживают! Вы поймите, не живут, а выживают!!! Хорошо вам сытым рассуждать и осуждать тех кто сам еле сводит концы с концами! Сколько семей с беженцами можно разместить в той недвижимости что находится в собственности у депутатов, чиновников и лично у вас?