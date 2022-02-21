Соцсети оценили слова главы Башкирии о не помогающих беженцам «моральных недоумках»

Сегодня, 21 февраля, на еженедельной оперативке в правительстве Башкирии Радий Хабиров сообщил, что уже завтра в Башкирию прибудут беженцы из самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР. После сообщения о скором прибытии беженцев Радий Хабиров весьма жестко высказался о тех, кто не желает помогать беженцам. Глава Башкирии назвал таких граждан «моральными недоумками».
Новость о столь неординарном и весьма неожиданном высказывании главы моментально появилась у независимых СМИ, государственные СМИ данную тему предпочли проигнорировать. Некоторые жители Башкирии решили не молчать и отреагировали на высказывание чиновника.
Немалая часть комментариев была не просто негативной, а откровенно нецензурной. Публиковать подобные комментарии в СМИ не позволяет закон, но и цензурные комментарии пользователей по большей части откровенно негативно оценивают такое обращение к своим гражданам. Примечательно, что оскорбились не только «моральные недоумки», но и те, кто ничего против помощи беженцам не имеет, однако считает, что такие выражения все-таки недопустимы. (Орфография и пунктуация в комментариях авторские -прим.ред.).
klokov275
Дай бог чтобы всё было хорошо у них, но, но глава республики разве может вести такой диалог с городом???
timur_nigmatullin
я нечего против беженцев не имею, но разве главе Республики так высказываться в сторону народа приемлемо???
«Нравится»: 343
_como_un_diamante
Главе республики пора бы, наверное, уже уроки словесности брать. Учиться деловой этике.
vika22135
Людей конечно жаль… но надо понимать, что не от хорошей и сытой жизни народ против беженцев. Они сами выживают! Вы поймите, не живут, а выживают!!! Хорошо вам сытым рассуждать и осуждать тех кто сам еле сводит концы с концами! Сколько семей с беженцами можно разместить в той недвижимости что находится в собственности у депутатов, чиновников и лично у вас?
«Нравится»: 196
halat_is_vafli
Меня больше интересует — как глава республики может оперировать такими оскорбительными словами? У каждого свое мнение относительно беженцев и помогать им — добровольное движение, и никак не обязательство
2 ч."Нравится»: 197
lana_metelska
В Шератоне даже баню на крыше открыли, надо разместить туда! Наше башкирское гостеприимство! я за!!!
_malexan
Предлагаю ща счёт ЗП депутатов и чиновников принять беженцев и заселить их в коттеджи депутатов и чиновников.
vdg260379
Как жители башкирии просят о мелочах, так сразу отговорка что в этом году не заложено в бюджет, а как беженцы там сразу миллионы находят.
takievazaliya
Нельзя так обзывать свой народ, что бы ни случилось, глава должен быть выше и тактичнее любого из нас, теперь и не удивительно, что бадранов и абдрахманов так разговаривают с людьми, есть с кого брать пример.
smirno828
Читать неприятно, когда Глава республики так называет людей. Это не есть правильно!
ktomara61
Как Путин ответил кто так обзывается так сам называется.
samaja_luchshaya_na_svete
Ну не по «пацански» выражения какие-то. Уж начали с понятий, давайте продолжим, ребята.
tatianasabitova78
Так не должен разговаривать глава республики. Позор!
iulchikurakova
А что ж моральные недоумки не могут найти деньги выплатить за участки многодетным семьям??? ЕСЛИ БЫ НАШ НАРОД В РОССИИ БЫЛ В ЕМ ОБЕСПЕЧЕН И ДОВОЛЕН ВРЯД ЛИ БЫ СТОЛЬКО ВОЗМУЩЕНИЙ БЫЛО!!! КАК СВОИМ ПОМОГАТЬ НИ ДЕНЕГ НИ СИЛ НЕТ А КАК ЧУЖИМ ВСЕ НА БЛЮДЕЧКЕ.
linarik84
Как стало противно читать новости. Особенно слова главы Республики о своём народе. То мы алкаши и спиваемся — сухой закон вводят, то теперь такими словами называем свой народ. А Глава не хочет помочь сначала своему народу?! Что-то сделать для Своего народа? У нас люди в бараках живут как на пороховых бочках, или дом развалится или бомжи подожгут. Как там сказал наш президент?! Кто так обзывается, тот так и называется! Согласна согласна.
maksim_mebel_nestandart
У каждого есть свое мнение… Зачем так вырожаться… А если Вас так публично оскарблять, то сразу административное нарушение за оскарбление власти. Так то власть это народ!
galliayamova
А своими деньгами из кармана не хотите поделиться господа товарищи, которые сидят в королтае и подстелить бедных людей, почему все делается за счёт простого народа который и так еле концы с концами сводят, вы хоть один день понаблюдайте как люди ходят в магазин на нищинскую зарплату, добродетели нашлись, сидите народ жмёте, свой то народ не смотрите.
va.lerii2678
Так принимайте и кормите людей, почему народ скидывается на помощь беженцам? Вы пригласили их сюда и дали им надежду что они будут сыты обуты и не на улице, а на деле что? теперь люди у вас недоумки?
motorinvanchic
Народ не против беженцев, а вопросом задаётся, своим то кто поможет?… Да и беженец беженцу рознь.
Однако некоторые люди с тем, что нежелающие помогать являются «моральными недоумками», согласны. И даже считают, что Радий Хабиров был слишком мягок в своей оценке.
ariko_san
Это ещё он ласково, я бы похлеще слова подобрала
adigam79
Ну и правильно.
ianberdinvadim
Всё правильно сказано, откройте предыдущие посты про помощь беженцам. Столько негатива и оскарбления от людей…
aigulzolotova_
Ну вообще в этом выражение нет ничего предосудительного, моральные недоумки, это недоумеющие о морали…вроде ничего страшного.
mr_ev_ge_n
Народ никогда не будет ни сытым не довольным) всегда чего-то не будет хватать), а помощь людям нужна.
777santana.star777
Беженцам, в любом случае, помогать НАДО! Все мы, по воле рокового случая, можем оказаться в их незавидном положении… А вот что касается «моральных недоумков» — это вопрос интересный… Это, надо сказать, действующая философия современной жизни, приподносимая теми, кто имея МНОГО, отдаёт лишь косточки со своего барского стола… Так ЧТО бы вы хотели от тех, кто вынужден питаться вашими косточками? Каких высоких моральных принципов вы ждёте от голодных, униженных и запуганных людей?! С вас, сытых и довольных, пример берут.
kris_tina__life
Согласна я с ним, измельчал народ, каждый и готов удавить другого. Ни человечности ни сострадания. Окажись в такой ситуации им совсем по другому запоют, а на диване в тепле легко рассуждать
nailia5367
Все нормальные люди тодько за то, чтоб помочь беженцам.не дай бог оказаться в их положении.уезжаешь на неделю из дома и скучаешь, а они свое родовое гнездо оставляют и не знают, когда вернуться.