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Следователи заинтересовались очередным нападением собаки на детей в Башкирии

21 февраля 07:37
Фото: 1MI
СК РБ ходатайствует о передаче материалов проверки по факту нападения собаки на двоих детей в Михайловке из полиции следователям, сообщает СК республики 21 февраля.

20 февраля собака сорвалась с цепи частного дома в селе Михайловка под Уфой и напала на двоих детей. Пострадавшими оказались шестилетний и восьмилетний мальчики, которые в тот момент играли на детской площадке. В результате дети получили травмы и попали в больницу.

- Направлено ходатайство прокурору района о передаче материалов проверки в следственный отдел для дальнейшего расследования и принятия процессуального решения, - сообщили в пресс-службе СК РБ.

Ранее сообщалось о случаях нападения бездомных собак, эта тема стала актуальной для многих в регионе. Так, например, девятого февраля под Уфой животные напали на 21-летнюю девушку и покусали ей ноги. В этом же месяце школьник прямо в центре Уфы убегал от агрессивной стаи собак. По счастливой случайности обошлось без травм, так как рядом оказался дворник с лопатой, который смог отпугнуть животных.

#Новости#Валерия Панаева#Общество
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