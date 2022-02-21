Следователи заинтересовались очередным нападением собаки на детей в Башкирии

20 февраля собака сорвалась с цепи частного дома в селе Михайловка под Уфой и напала на двоих детей. Пострадавшими оказались шестилетний и восьмилетний мальчики, которые в тот момент играли на детской площадке. В результате дети получили травмы и попали в больницу.
- Направлено ходатайство прокурору района о передаче материалов проверки в следственный отдел для дальнейшего расследования и принятия процессуального решения, - сообщили в пресс-службе СК РБ.
Ранее сообщалось о случаях нападения бездомных собак, эта тема стала актуальной для многих в регионе. Так, например, девятого февраля под Уфой животные напали на 21-летнюю девушку и покусали ей ноги. В этом же месяце школьник прямо в центре Уфы убегал от агрессивной стаи собак. По счастливой случайности обошлось без травм, так как рядом оказался дворник с лопатой, который смог отпугнуть животных.