СКР установил подлинность найденных останков царской семьи Романовых

Расследование по данному делу началось в 1993 году после обнаружения группового захоронения в окрестностях Екатеринбурга. Тогда следователи пришли к выводу, что останки принадлежат членам Российского императорского дома Романовых, а также лиц из их свиты. Позднее уголовное дело было прекращено в связи со смертью лиц, совершивших преступление.