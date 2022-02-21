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СКР установил подлинность найденных останков царской семьи Романовых

21 февраля 08:51
Фото: sledcom.ru
Следственный комитет (СК) России провел 40 новых экспертиз в рамках уголовного дела об убийстве царской семьи Романовых, которое было возобновлено в 2015 году.

Как сообщает iz.ru, было проведено 40 судебных экспертиз, в том числе комплексных и комиссионных судебно-медицинских и молекулярно-генетических. В результате исследований было установлено, что найденные в 1991 и 2007 годах останки семьи Романовых и их свиты являются подлинными.

В частности, эксперты проверили связь образцов из гробницы императора Александра III и найденных под Екатеринбургом останков Николая II. Было установлено, что вероятность их родственной связи как сына и отца составляет 99,99%. Родственная связь царя также была подтверждена между останками его четырех дочерей.

Расследование по данному делу началось в 1993 году после обнаружения группового захоронения в окрестностях Екатеринбурга. Тогда следователи пришли к выводу, что останки принадлежат членам Российского императорского дома Романовых, а также лиц из их свиты. Позднее уголовное дело было прекращено в связи со смертью лиц, совершивших преступление.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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