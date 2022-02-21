Рядом с больницей № 5 в Уфе стая безнадзорных собак напала на 65-летнюю женщину

Очередное нападение бездомных собак сегодня, 21 февраля произошло в самом центре Уфы, на улице Мингажева, 59, близ больницы № 5. Как рассказала дочь пострадавшей пожилой женщины изданию, её мама проживает в частном доме и эту стаю видела неоднократно, видела собак и ее мать, по словам женщин животные продолжительное время столовались на местной помойке.
И если раньше собаки лишь наведывались за провиантом к мусорным контейнерам, не проявляя агрессию, то на этот раз все изменилось. Спастись от агрессии бродячих псов 65-летней уфимке удалось благодаря тому, что она была вооружена палочкой-тростью, ей она и дала отпор озлобленным барбосам.
В администрации Кировского района на обращение уфимок отреагировали и пообещали, что завтра, 22 февраля на место выедут отловщики.