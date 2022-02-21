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Рядом с больницей № 5 в Уфе стая безнадзорных собак напала на 65-летнюю женщину

21 февраля 13:12
Фото: 1MI
По словам дочери пострадавшей её мама отделалась испугом, тем более что у нее была палка, которой и отогнала от себя животных, сообщает издание ГорОбзор.ру.

Очередное нападение бездомных собак сегодня, 21 февраля произошло в самом центре Уфы, на улице Мингажева, 59, близ больницы № 5. Как рассказала дочь пострадавшей пожилой женщины изданию, её мама проживает в частном доме и эту стаю видела неоднократно, видела собак и ее мать, по словам женщин животные продолжительное время столовались на местной помойке.

И если раньше собаки лишь наведывались за провиантом к мусорным контейнерам, не проявляя агрессию, то на этот раз все изменилось. Спастись от агрессии бродячих псов 65-летней уфимке удалось благодаря тому, что она была вооружена палочкой-тростью, ей она и дала отпор озлобленным барбосам.

В администрации Кировского района на обращение уфимок отреагировали и пообещали, что завтра, 22 февраля на место выедут отловщики.

#Новости#Ирина Деревянчук#Происшествия
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