Рядом с больницей № 5 в Уфе стая безнадзорных собак напала на 65-летнюю женщину

И если раньше собаки лишь наведывались за провиантом к мусорным контейнерам, не проявляя агрессию, то на этот раз все изменилось. Спастись от агрессии бродячих псов 65-летней уфимке удалось благодаря тому, что она была вооружена палочкой-тростью, ей она и дала отпор озлобленным барбосам.