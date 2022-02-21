«Проверка на вшивость»: активисты «СтопБашРТС» объявили о митинге при новом мэре Уфы

«Сегодня подали уведомление на митинг против коммунального беспредела. Заодно проверим нашего и. о. мэра Ратмира Мавлиева на „вшивость“ и узнаем, готов ли он защищать Конституцию, гарантирующее право граждан на мирный протест. И готов ли он к диалогу с народом в плане решения проблем? В случае согласования митинга, мы приглашаем всех чиновников к участию в нем, в том числе и. о. мэра Мавлиева», — написал Альберт Рахматуллин на своей странице.