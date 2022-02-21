«Проверка на вшивость»: активисты «СтопБашРТС» объявили о митинге при новом мэре Уфы

Активисты движения «СтопБашРТС» в Уфе подали уведомление о проведения митинга - первого при новом исполняющем обязанности главы города Ратмире Мавлиеве.
Публичное мероприятие планируется провести в марте. Как следует из уведомления, на мероприятии планируют обсудить проблемы ЖКХ Башкирии и высокие тарифы.
«Сегодня подали уведомление на митинг против коммунального беспредела. Заодно проверим нашего и. о. мэра Ратмира Мавлиева на „вшивость“ и узнаем, готов ли он защищать Конституцию, гарантирующее право граждан на мирный протест. И готов ли он к диалогу с народом в плане решения проблем? В случае согласования митинга, мы приглашаем всех чиновников к участию в нем, в том числе и. о. мэра Мавлиева», — написал Альберт Рахматуллин на своей странице.
Напомним, недовольство жителей республики ситуацией с отоплением началось с конца 2020 года. В январе население получило платежные квитанции за декабрь, где цены на тепло оказались еще выше. Как итог, недовольные жители Уфы и представители общественной организации «Стоп БашРТС» организовали митинг прямо в Белом доме правительства республики, требуя снизить тарифы за отопление и горячую воду. Тогда координатор движения «Стоп БашРТС» Альберт Рахматуллин был задержан сотрудниками полиции.
Уже в этом году министр ЖКХ Башкирии Алан Марзаев «сцепился» в комментариях с общественником Альбертом Рахматуллиным. Так, Рахматуллин предложил Марзаеву и руководству города извиниться перед жителями за вовремя неубранный снег, намекнув на скорую отставку Грекова и перевод ответственности на теперь уже бывшего мэра Уфы. Марзаев попросил Рахматуллина озвучить конкретные претензии к его работе, а когда они были отмечены, министр не ответил на комментарий активиста.