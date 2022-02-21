Парк Лесоводов: какой будет судьба заповедных территорий в самом сердце Уфы

На прошлой неделе в Уфе власти внесли изменения в закон и лесных питомниках. Введённый властями новый термин — «создание лесных питомников и их эксплуатация» позволяет защитить леса от строительства объектов в рекреационных зонах разного вида и проводить лесовосстановительные работы. У жителей города, в свою очередь, возникает резонный вопрос о сохранности лесных массивов не только на территории республики, но также и внутри города. Так, новости о реновации уфимского Парка Лесоводов всколыхнули неравнодушную общественность. Лесопарк лесоводов, расположившийся в районе уфимской Новиковки, и площадь которого достигает 116 гектар, стал объектом для оживлённых дискуссий.