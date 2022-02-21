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Парк Лесоводов: какой будет судьба заповедных территорий в самом сердце Уфы

21 февраля 11:35
Фото: 1MI
В Уфе всерьёз обсуждают планы по реновации Парка Лесоводов. Проходят жаркие дискуссии о неприкосновенности территорий леса и планах городского благоустройства. О том, каким видят лесопарк архитекторы и что настораживает местных жителей — в нашем материале.

На прошлой неделе в Уфе власти внесли изменения в закон и лесных питомниках. Введённый властями новый термин — «создание лесных питомников и их эксплуатация» позволяет защитить леса от строительства объектов в рекреационных зонах разного вида и проводить лесовосстановительные работы. У жителей города, в свою очередь, возникает резонный вопрос о сохранности лесных массивов не только на территории республики, но также и внутри города. Так, новости о реновации уфимского Парка Лесоводов всколыхнули неравнодушную общественность. Лесопарк лесоводов, расположившийся в районе уфимской Новиковки, и площадь которого достигает 116 гектар, стал объектом для оживлённых дискуссий.

Лесопарк — настоящий оазис нетронутой природы внутри города. В тени его деревьев (а многообразие флоры здесь действительно приятно удивляет: дубы и липы, клен и березы, лещина и ольха) находило прохладу среди летнего зноя не одно поколения уфимцев. Около месяца назад были организованы общественные обсуждения, в ходе которых горожане высказались относительно проектов реновации парка. Многие из предложений высказанных городской администрацией были встречены весьма холодно.

О том, какой будет судьба одного из любимых уфимцами мест города корреспондент Mkset пообщался с архитектором Адель Ахмадуллиной, которая выступала на слушаниях в роли модератора.

О БЕСПОКОЙСТВЕ ЖИТЕЛЕЙ

— Из опыта общественных обсуждений могу отметить, что горожане редко встречают преобразования привычных территорий с радостью, они всегда насторожены поначалу, — поясняет Ахмадуллина, — это объясняется тем, что люди не очень привыкли, что с ними обсуждают городские преобразования в формате открытого диалога, а не просто привычных односторонних слушаний. Соучаствующее проектирование только начинает входить в жизнь уфимцев.

По части реновации лесопарка, по словам архитектора, на встрече жителей обеспокоили слишком активные преобразования без достаточных исследований территории, перенасыщение функциями обычного городского парка. Горожане акцентировали на изначальном уклоне лесопарка на лесе, а не на парке.

Отмечается также беспокойство по части предложения о развитии коммерческих объектов в лесопарке. Но, насколько мне известно, развитие коммерции предполагается лишь в формате небольших нестационарных торговых объектов (по типу кофе-точек), без каких-либо объектов капитального строения.

О ПЛАНАХ ПО РАЗВИТИЮ ЛЕСОПАРКА

В проекте было предложено трансформировать вольерную зону и многие жители с этим согласились, — отмечает эксперт, — также у большинства вызывают вопросы состояние туалетов и их закрытие в зимний период, а для этого архитекторы предлагают новые круглогодичные сервисные блоки. Многие отмечали возможность переосмысления взаимодействия лесопарка и Музея леса, и Ботанического сада.

Также, по словам Ахмадуллиной, жители просили вывести велосипеды и самокаты на периферию территории лесопарка, чтобы не пересекать потоки.

О ЛИЧНОЙ ЗАИНТЕРСОВАННОСТИ

Как рассказывает Адель Ахмадуллина, она сама живет в непосредственной близости к лесопарку и многие детали его текущего благоустройства ей несимпатичны. Особенно специалист выделяет огромное количество велосипедистов при крайне малом количестве велодорожек, а также площадки для пикника, которые летом переполнены нетрезвыми людьми.

— Все эти моменты необходимо менять и трансформировать, — заявляет архитектор.

Считаю, что лесопарк Лесоводов необходимо переосмыслять и развивать, но делать это сбалансированно и осторожно, взвешивать все риски и перспективы развития, — размышляет Ахмадуллина, — Необходимо развивать отношение к лесопарку, как к одной из главной ценностей нашего города, как к ключевой территории зеленого каркаса Уфы.

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