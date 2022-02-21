Обновление трамвайной сети в Уфе оценили в 20 млрд рублей кредитных средств

Обновление трамвайной системы Уфы будет проводиться за счет инфраструктурных бюджетных кредитов. По данным Минтранса, Башкирия планирует привлечь 20 млрд рублей кредитных средств. Известно, что данные средства выдадут на условиях софинансирования со стороны ВЭБ РФ, инвестора проекта и бюджета Башкирии.
По данным СМИ, заявки на участие в этой же федеральной программе модернизации электротранспорта подали кроме Уфы еще 12 городов. Общий объем инвестиций оценивается примерно в 400 млрд рублей. Реализация большей части проектов должна быть завершена не позднее чем за пять лет.
Ранее власти Башкирии отказались от проекта по спасению уфимских трамваев, который разрабатывался совместно с компанией «Синара» и оценивался в 27,6 млрд рублей. Тогда чиновники заявили, что хотят разработать собственную финансовую модель.
Будучи мэром Уфы, Сергей Греков сообщал, что уфимские вагоны изношены уже на 98%. Поэтому было решено поставить в город «б/ушные» трамваи из Москвы.