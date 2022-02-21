Обновление трамвайной сети в Уфе оценили в 20 млрд рублей кредитных средств

По данным СМИ, заявки на участие в этой же федеральной программе модернизации электротранспорта подали кроме Уфы еще 12 городов. Общий объем инвестиций оценивается примерно в 400 млрд рублей. Реализация большей части проектов должна быть завершена не позднее чем за пять лет.