На границе России и Украины были уничтожены пятеро нарушителей границы РФ и две БМП

Около 6 утра сегодняшнего дня 21 февраля на границе России и Украины пограничный наряд Федеральной службы безопасности предотвратил попадание группы диверсантов из пяти человек со стороны Украины на территорию РФ. Произошло это в районе населенного пункта станица Митякинская в Ростовской области.
Сообщается, что вооруженные силы Украины направили через госграницу Российской Федерации две БМП (боевая машина пехоты). Как сообщает пресс-служба ЮВО, боевые машины пехоты должны были эвакуировать группу диверсантов. Но они были уничтожены огнем противотанковых средств вооруженных сил Российской Федерации. С российской стороны никто не пострадал.
Напомним, ситуация близ российской границы с Украиной в последнее время является крайне накаленной. Как стало известно вечером пятницы 18 февраля из самопровозглашенных республик ЛНР и ДНР начали эвакуировать женщин детей и стариков, которые сейчас уже находятся на российской территории. В пятницу сообщалось, что на территорию РФ прибудут около 700 тысяч человек беженцев.
Сегодня, 21 февраля глава Башкирии Радий Хабиров на оперативке в правительстве рассказал о том, что предположительно уже завтра 22 февраля в Башкирию прибудут 2 тысячи беженцев из ДНР и ЛНР. В регионе уже начал работать ситуационный центр, также открыты и пункты приема гуманитарной помощи. На сегодняшнем совещании Хабиров сообщил, что размещены беженцы будут в общежитиях и санаториях республики. также глава Башкирии отдельно высказался о том, что всех прибывающих в республику из ДНР и ЛНР буду «жестко тестировать» на коронавирус, так как эпидобстановка в республиках властям Башкирии «неведома».