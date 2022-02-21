На границе России и Украины были уничтожены пятеро нарушителей границы РФ и две БМП

Сегодня, 21 февраля глава Башкирии Радий Хабиров на оперативке в правительстве рассказал о том, что предположительно уже завтра 22 февраля в Башкирию прибудут 2 тысячи беженцев из ДНР и ЛНР. В регионе уже начал работать ситуационный центр, также открыты и пункты приема гуманитарной помощи. На сегодняшнем совещании Хабиров сообщил, что размещены беженцы будут в общежитиях и санаториях республики. также глава Башкирии отдельно высказался о том, что всех прибывающих в республику из ДНР и ЛНР буду «жестко тестировать» на коронавирус, так как эпидобстановка в республиках властям Башкирии «неведома».