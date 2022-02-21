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На границе России и Украины были уничтожены пятеро нарушителей границы РФ и две БМП

21 февраля 13:56
Фото: 1MI
Все пятеро уничтоженных принадлежали к диверсионно-разведывательной группе, сообщили в пресс-службе Южного военного округа России 21 февраля.

Около 6 утра сегодняшнего дня 21 февраля на границе России и Украины пограничный наряд Федеральной службы безопасности предотвратил попадание группы диверсантов из пяти человек со стороны Украины на территорию РФ. Произошло это в районе населенного пункта станица Митякинская в Ростовской области.

Сообщается, что вооруженные силы Украины направили через госграницу Российской Федерации две БМП (боевая машина пехоты). Как сообщает пресс-служба ЮВО, боевые машины пехоты должны были эвакуировать группу диверсантов. Но они были уничтожены огнем противотанковых средств вооруженных сил Российской Федерации. С российской стороны никто не пострадал.

Напомним, ситуация близ российской границы с Украиной в последнее время является крайне накаленной. Как стало известно вечером пятницы 18 февраля из самопровозглашенных республик ЛНР и ДНР начали эвакуировать женщин детей и стариков, которые сейчас уже находятся на российской территории. В пятницу сообщалось, что на территорию РФ прибудут около 700 тысяч человек беженцев.

Сегодня, 21 февраля глава Башкирии Радий Хабиров на оперативке в правительстве рассказал о том, что предположительно уже завтра 22 февраля в Башкирию прибудут 2 тысячи беженцев из ДНР и ЛНР. В регионе уже начал работать ситуационный центр, также открыты и пункты приема гуманитарной помощи. На сегодняшнем совещании Хабиров сообщил, что размещены беженцы будут в общежитиях и санаториях республики. также глава Башкирии отдельно высказался о том, что всех прибывающих в республику из ДНР и ЛНР буду «жестко тестировать» на коронавирус, так как эпидобстановка в республиках властям Башкирии «неведома».

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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