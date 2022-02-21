Модульбанк: Курс по маркетплейсам всегда будет бесплатным для наших клиентов

Слушатели курса освоят все этапы работы начинающего селлера. В частности, бизнесмены узнают, как пройти регистрацию на маркетплейсах, как осуществить поставки продукции и получить первый доход. Курс знакомит предпринимателей с работой на ключевых торговых площадках: Wildberries, OZON, AliExpress и «Яндекс.Маркет». Об этом пишет newsnn.ru.
Занятия длятся две недели. За это время бизнесменам расскажут о правилах работы на площадках, о том, как безопасно и правильно приобрести товар, получить разрешительную документацию, как создать интернет-витрину и продающие карточки. Более того, участники курса также познакомятся с процессом поставки товара на склад и узнают, как начать продажи и получить первую прибыль.
Обучение будет организовано на онлайн-платформе. Участников на протяжении всего курса будут сопровождать кураторы, которые имеют опыт работы с продавцами и опыт торговли на маркетплейсах. Курс включает в себя ряд видеоуроков, прямые эфиры с экспертами рынка и практические тесты и задания, которые будут проверяться преподавателем.
Как заметил член правления АО КБ «Модульбанк» Павел Семенов, доступ к курсам открыт для всех клиентов компании.
«Мы — банк, у нас нет цели заработать на инфобизнесе. Нам важно, чтобы в России росло число реальных бизнесменов, и мы готовы в это вкладываться: давать инструменты, делиться экспертизой», — прокомментировал представитель банка.
Курс будет полезен и опытным бизнесменам, и тем, кто только задумывается о работе на маркетплейсах, а также тем, кто только начинает свой путь в бизнесе и не имеет опыта. Вместе с тем обучение также подойдет и для будущих бренд-менеджеров, которые нацелены на управление товарными брендами, но не на самостоятельную торговлю.
Предприниматели, завершившие курс, смогут применить на практике все возможности пакета опций «Маркетплейс». Это набор сервисов, которые помогают бизнесменам и сопровождают их на всех этапах работы на онлайн-площадках: регистрация интернет-магазина, создание онлайн-витрины, проведение закупок товара на международных рынках, а также формирование бухгалтерской и налоговой отчетности.