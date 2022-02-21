Модульбанк: Курс по маркетплейсам всегда будет бесплатным для наших клиентов

Курс будет полезен и опытным бизнесменам, и тем, кто только задумывается о работе на маркетплейсах, а также тем, кто только начинает свой путь в бизнесе и не имеет опыта. Вместе с тем обучение также подойдет и для будущих бренд-менеджеров, которые нацелены на управление товарными брендами, но не на самостоятельную торговлю.