Минздрав Башкирии заявил об оказании любой медпомощи беженцам из ЛНР и ДНР

Башкирия готова оказать любую медицинскую помощь жителям ЛНР и ДНР из числа вынужденных переселенцев. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин.
- Ресурсы есть, мы готовы оказать любую медицинскую помощь, начиная от родоразрешения если кому-то потребуется, оказание медицинской помощи несовершеннолетним и взрослому населению из числа вынужденных переселенцев, - сообщил министр.
Также Забелин сообщил, что не стоит беспокоится об ухудшении эпидситуации, так как все граждане народных республик предварительно проходят тестирование на коронавирус в Ростовской области. При этом, в случае необходимости, дополнительные мероприятия по тестированию будут проведены в Башкирии совместно с Роспотребнадзором.
Ранее стало известно, что в Башкирию с завтрашнего дня начнут поступать вынужденные переселенцы из народных республик ДНР и ЛНР. Известно, что в регионе планируется принять около 2 тысяч беженцев, для них уже подготовлены места в детских приютах, реабилитационных центрах, а также в домах престарелых и пансионатах. Переселенцам также смогут предоставить рабочие места.