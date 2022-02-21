Минздрав Башкирии заявил об оказании любой медпомощи беженцам из ЛНР и ДНР

Ранее стало известно, что в Башкирию с завтрашнего дня начнут поступать вынужденные переселенцы из народных республик ДНР и ЛНР. Известно, что в регионе планируется принять около 2 тысяч беженцев, для них уже подготовлены места в детских приютах, реабилитационных центрах, а также в домах престарелых и пансионатах. Переселенцам также смогут предоставить рабочие места.