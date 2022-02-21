Минеева: Московские бизнесмены обеспокоены введением обязательной маркировки

Издание gazeta.ru сообщает, что обязательная маркировка добавляет к розничной цене готовой продукции семьдесят пять рублей. Об этом рассказал глава совета директоров сети хобби-гипермаркетов «Леонардо» Борис Кац в рамках встречи уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова с представителями столичного бизнеса, которая состоялась семнадцатого февраля.
Единая система маркировки и отслеживания товаров, о которой идет речь, должна полноценно заработать в 2024 году. Эксперты сделали подсчеты и пришли к выводу, что нововведения станут непосильным бременем для розничных предпринимателей.
По словам уполномоченного по защите прав предпринимателей Москвы Татьяны Минеевой, бизнес беспокоится, что маркировка приведет к значительным издержкам, создаст трудности, которые затронут не только крупные торговые сети, но также представителей малого и среднего предпринимательства.
Введение обязательной маркировки для сферы общественного питания с 1 сентября текущего года приведет к тому, что многие участники ресторанного бизнеса будут вынуждены пойти на нарушение закона. Так считает Сергей Миронов, основатель ресторанов «Мясо&Рыба». Он отметил, что повара продолжат принимать продукты без маркировки, поскольку ответственности за это не несут. Чтобы предотвратить это, заведениям общественного питания придется нанимать в штат кладовщика, платить ему заработную плату. А это дополнительная статья расходов, к которой ресторанный бизнес в данный момент не готов.
В Торгово-промышленной палате сообщили, что «разделяют обеспокоенность коллег из московского делового сообщества» по поводу маркировки, и призвали Министерство промышленности и торговли свести к минимуму финансовую нагрузку на представителей МСП.
Николай Новичков, депутат Государственной думы, доктор экономических наук, выступил с предложением ввести мораторий на обязательную маркировку товаров как минимум на текущий год, а в идеале - до 2024 года. Обосновать такую меру он предложил кризисом, который Российская Федерация переживает из-за пандемии коронавирусной инфекции.
«Предпринимателю надо сейчас помогать, а не загонять его в серые схемы. А за период моратория нужно попытаться выработать понятный, исполнимый и, главное, не слишком затратный для потребителя механизм контроля», — заключил депутат Новичков.
По словам председателя комитета по защите в судебных спорах и процедурах банкротства «Опоры России» Андрея Крупского, опасения предпринимателей понятны: маркировка предполагает дополнительные издержки, которые в итоге лягут на конечных потребителей.
«Когда в цепочке движения товара участвуют много компаний, каждая закладывает свои затраты на систему маркировки в стоимость. В результате на конце цепочки некоторые категории товаров могут вырасти в цене в два раза», — говорит Крупский.