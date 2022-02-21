Минеева: Московские бизнесмены обеспокоены введением обязательной маркировки

Введение обязательной маркировки для сферы общественного питания с 1 сентября текущего года приведет к тому, что многие участники ресторанного бизнеса будут вынуждены пойти на нарушение закона. Так считает Сергей Миронов, основатель ресторанов «Мясо&Рыба». Он отметил, что повара продолжат принимать продукты без маркировки, поскольку ответственности за это не несут. Чтобы предотвратить это, заведениям общественного питания придется нанимать в штат кладовщика, платить ему заработную плату. А это дополнительная статья расходов, к которой ресторанный бизнес в данный момент не готов.