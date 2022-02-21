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Мэр Уфы Ратмир Мавлиев побывал в Шакше, жители которой хотели отделиться от города

21 февраля 02:50
Сити-менеджер посетил район и обсудил с местными жителями самые болезненные вопросы. Одной из важных тем стал тоннель под железнодорожными путями, который находится в аварийном состоянии. Об этом Мавлиев рассказал в своих соцсетях.

Ратмир Мавлиев посетил Шакшу 19 февраля, несмотря на выходной день. Об этом он сообщил у себя в социальных сетях.

По словам исполняющего обязанности мэра, ему удалось оценить состояние снегоуборочной техники — теперь известно, что в Калиниинском районе штат сотрудников укомплектован на три четверти. Также с местными жителями Мавлиев обсудил и железнодорожные пути, которые на данный момент находятся в аварийном состоянии.

— Жители недовольны пробками, а также высокой аварийностью на том участке, — пишет сити-менеджер.

Он отметил, что ситуация сложная и на решение этой проблемы может потребоваться время.

Также с местными жителями он обсудил благоустройство озера Касимовское.

Напомним, что ранее данным вопросом должен был заняться уже бывший сити-менеджер Сергей Греков, который подал в отставку 14 февраля. Совсем недавно, в январе текущего года в администрации ссылались на плотный график Грекова, от чего он так и не смог увидеться с местными жителями Шакши. При этом тогда чиновники дали слово, что встреча состоится, вот только они не озвучили конкретную дату.

#Новости#Анастасия Денисенко#Общество
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