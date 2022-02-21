Мэр Уфы Ратмир Мавлиев побывал в Шакше, жители которой хотели отделиться от города

Напомним, что ранее данным вопросом должен был заняться уже бывший сити-менеджер Сергей Греков, который подал в отставку 14 февраля. Совсем недавно, в январе текущего года в администрации ссылались на плотный график Грекова, от чего он так и не смог увидеться с местными жителями Шакши. При этом тогда чиновники дали слово, что встреча состоится, вот только они не озвучили конкретную дату.