Мэр Уфы Ратмир Мавлиев побывал в Шакше, жители которой хотели отделиться от города

Ратмир Мавлиев посетил Шакшу 19 февраля, несмотря на выходной день. Об этом он сообщил у себя в социальных сетях.
По словам исполняющего обязанности мэра, ему удалось оценить состояние снегоуборочной техники — теперь известно, что в Калиниинском районе штат сотрудников укомплектован на три четверти. Также с местными жителями Мавлиев обсудил и железнодорожные пути, которые на данный момент находятся в аварийном состоянии.
— Жители недовольны пробками, а также высокой аварийностью на том участке, — пишет сити-менеджер.
Он отметил, что ситуация сложная и на решение этой проблемы может потребоваться время.
Также с местными жителями он обсудил благоустройство озера Касимовское.
Напомним, что ранее данным вопросом должен был заняться уже бывший сити-менеджер Сергей Греков, который подал в отставку 14 февраля. Совсем недавно, в январе текущего года в администрации ссылались на плотный график Грекова, от чего он так и не смог увидеться с местными жителями Шакши. При этом тогда чиновники дали слово, что встреча состоится, вот только они не озвучили конкретную дату.