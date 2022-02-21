Медики из ЛНР и ДНР смогут работать в больницах Башкирии

Медицинские работники смогут трудоустроиться, пройдя определенный механизм аккредитации.
По словам Забелина, такой механизм был разработан в период первой напряженной ситуации на Донбассе в 2014-2015 годах, когда в Башкирию и другие регионы также пребывали беженцы с самопровозглашенных народных республик.
Ранее сообщалось, что беженцы смогут получить абсолютно любую медицинскую помощь на территории республики. Известно, что с завтрашнего дня в Башкирию начнут пребывать эвакуированные граждане. Всего в республике планируют принять две тысячи человек из двух народных республик, их будут размещать в санаториях, приютах, детских домах, пансионатах и домах престарелых.