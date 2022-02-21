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Медики из ЛНР и ДНР смогут работать в больницах Башкирии

21 февраля 12:20
Фото: 1MI
Врачи из числа эвакуированных граждан ДНР и ЛНР смогут трудоустроиться в больницах, пройдя специальную аккредитацию. Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Забелин.

Медицинские работники смогут трудоустроиться, пройдя определенный механизм аккредитации.

По словам Забелина, такой механизм был разработан в период первой напряженной ситуации на Донбассе в 2014-2015 годах, когда в Башкирию и другие регионы также пребывали беженцы с самопровозглашенных народных республик.

Ранее сообщалось, что беженцы смогут получить абсолютно любую медицинскую помощь на территории республики. Известно, что с завтрашнего дня в Башкирию начнут пребывать эвакуированные граждане. Всего в республике планируют принять две тысячи человек из двух народных республик, их будут размещать в санаториях, приютах, детских домах, пансионатах и домах престарелых.

#Новости#Анастасия Денисенко#Политика
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