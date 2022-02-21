Максим Забелин заявил о трехдневном снижении новых случаев COVID-19 в Башкирии

Напомним, 19 февраля за предшествующие сутки COVID-19 подтвердили у 4 459 человек. Это и стало максимальным значением с начала пандемии. 4 409 новых случаев зарегистрировано было по данным на воскресенье 20 февраля. Что и стало снижением, о котором отчитался министр. Отметим, на момент публикации более свежей статистики по коронавирусу опубликовано не было ни в оперштабе Башкирии по коронавирусу, ни на федеральном сайте «стопкоронавирус.рф».