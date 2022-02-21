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Максим Забелин заявил о трехдневном снижении новых случаев COVID-19 в Башкирии

21 февраля 07:56
Фото: 1MI
Министр здравоохранения Башкирии традиционно отчитался об эпидемиологической ситуации в регионе на оперативке в правительстве Башкирии 21 февраля.

Министр здравоохранения Башкирии на сегодняшней оперативке заявил, что заболеваемость коронавирусом в Башкирии снижается вот уже три дня. Он озвучил и свежую сегодняшнюю цифру — на 21 февраля в Башкирии заболели 4 380 человек.

Напомним, 19 февраля за предшествующие сутки COVID-19 подтвердили у 4 459 человек. Это и стало максимальным значением с начала пандемии. 4 409 новых случаев зарегистрировано было по данным на воскресенье 20 февраля. Что и стало снижением, о котором отчитался министр. Отметим, на момент публикации более свежей статистики по коронавирусу опубликовано не было ни в оперштабе Башкирии по коронавирусу, ни на федеральном сайте «стопкоронавирус.рф».

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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