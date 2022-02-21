Ксения Собчак поделилась видео с высказыванием главы Башкирии о «моральных недоумках»

Весьма неожиданно, но фрагмент сегодняшней оперативки в правительстве Башкирии, на котором Радий Хабиров назвал тех, кто не хочет помочь беженцам из ДНР и ЛНР «моральными недоумками» Ксения Собчак не стала никак комментировать, оставив под фрагментом совещания лишь сухую подпись по фактам.
Напомним, вчера, 21 февраля на оперативке в правительстве Башкирии Радий Хабиров, говоря о завтрашнем приезде беженцев в Башкирию и о том, какая поддержка им будет оказана, сказал буквально следующее: «Моральных недоумков встречается много. Но их меньшинство. И мы на них смотрим с жалостью».
Напомним, 2 тысячи беженцев из самопровозглашенных республик на Донбасе уже сегодня, 22 февраля прибудут в Башкирию. Они будут размещены в пунктах временного содержания в общежитиях и санаториях. Сообщается, что в числе беженцев женщины, дети и старики. Сейчас регион активно собирает для беженцев гуманитарную помощь, известно, что дети школьного возраста продолжат обучение в Башкирии, сегодня об этом сообщил министр образования Башкирии Айбулат Хажин. Также известно и о том, что всех, кто в числе беженцев прибудет в Башкирии обязательно будут тестировать на коронавирус. Также сообщается и о том, что республика полностью готова оказать беженцам медицинскую и другую помощь.