Ксения Собчак поделилась видео с высказыванием главы Башкирии о «моральных недоумках»

Напомним, 2 тысячи беженцев из самопровозглашенных республик на Донбасе уже сегодня, 22 февраля прибудут в Башкирию. Они будут размещены в пунктах временного содержания в общежитиях и санаториях. Сообщается, что в числе беженцев женщины, дети и старики. Сейчас регион активно собирает для беженцев гуманитарную помощь, известно, что дети школьного возраста продолжат обучение в Башкирии, сегодня об этом сообщил министр образования Башкирии Айбулат Хажин. Также известно и о том, что всех, кто в числе беженцев прибудет в Башкирии обязательно будут тестировать на коронавирус. Также сообщается и о том, что республика полностью готова оказать беженцам медицинскую и другую помощь.