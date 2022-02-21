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Ковидные сертификаты можно будет оформлять на основании теста на антитела

21 февраля 13:39
Фото: pixabay.com
Приказ Минздрава РФ разрешил оформлять ковид-сертификаты на основании анализа, показавшего наличие антител к коронавирусу в организме.

Срок действия такого сертификата — полгода, вне зависимости от уровня выявленных антител. Этого будет достаточно, чтобы пройти вакцинацию и обезопасить себя от тяжелой формы коронавирусной инфекции.

Отмечается, что анализ можно сдать в любой лицензированной лаборатории. Также его можно получить на основании положительного ПЦР-теста, но его также необходимо будет подтвердить тестом на антитела. В этом случае сертификат будет действовать в течение года после сдачи ПЦР.

По мнению авторов телеграм-канала «Мейстер», это крайне полезный шаг, причем не только с точки зрения охраны здоровья. Очень важно, что люди перенесшие коронавирусную инфекцию уже не будут чувствовать себя пораженными в правах. Также это наконец-то снимет проблему прививок за границей РФ. Теперь, если у них есть антитела, они получат сертификат и им не надо будет перевакцинироваться в России.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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