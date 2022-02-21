Ковидные сертификаты можно будет оформлять на основании теста на антитела

По мнению авторов телеграм-канала «Мейстер», это крайне полезный шаг, причем не только с точки зрения охраны здоровья. Очень важно, что люди перенесшие коронавирусную инфекцию уже не будут чувствовать себя пораженными в правах. Также это наконец-то снимет проблему прививок за границей РФ. Теперь, если у них есть антитела, они получат сертификат и им не надо будет перевакцинироваться в России.