Ковидные сертификаты можно будет оформлять на основании теста на антитела

Срок действия такого сертификата — полгода, вне зависимости от уровня выявленных антител. Этого будет достаточно, чтобы пройти вакцинацию и обезопасить себя от тяжелой формы коронавирусной инфекции.
Отмечается, что анализ можно сдать в любой лицензированной лаборатории. Также его можно получить на основании положительного ПЦР-теста, но его также необходимо будет подтвердить тестом на антитела. В этом случае сертификат будет действовать в течение года после сдачи ПЦР.
По мнению авторов телеграм-канала «Мейстер», это крайне полезный шаг, причем не только с точки зрения охраны здоровья. Очень важно, что люди перенесшие коронавирусную инфекцию уже не будут чувствовать себя пораженными в правах. Также это наконец-то снимет проблему прививок за границей РФ. Теперь, если у них есть антитела, они получат сертификат и им не надо будет перевакцинироваться в России.