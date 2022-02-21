Как военным воспользоваться помощью государства при покупке квартиры?

. Теперь военные могут не дожидаться получения жилья по выслуге лет, а купить квартиру по программе «Военная ипотека».
Важное преимущество «Военной ипотеки» перед классической – это то, что пока заемщик состоит на службе, его ипотечный долг погашается за счёт Министерства обороны.
И часто у военных возникает много вопросов: как получить военную ипотеку? На какие объекты она распространяется? Можно ли совместить две государственные программы: военная ипотека и материнский капитал? Разобраться в нюансах и ответить на эти вопросы простым и понятным языком нам помог руководитель направления по взаимодействию с банками ГК «Первый Трест», Игорь Моргачёв.
Кто имеет право воспользоваться военной ипотекой?
- Воспользоваться государственной поддержкой могут военные, сотрудники Росгвардии и ФСБ не зависимо от звания, состава семьи, выслуги лет или наличия собственной недвижимости. Правда, сержанты, старшины, солдаты и мичманы смогут вступить в эту систему только со второго контракта о военной службе, если он был заключен после 1 января 2005 года.
Чтобы стать участником программы военной ипотеки, военнослужащий должен встать на учет в реестр НИС. По истечении 3 лет после вступления в накопительно-ипотечную систему, каждый участник имеет право воспользоваться военным сертификатом для внесения первоначального взноса за квартиру. Накопления состоят из взносов от государства и дохода от их инвестирования. Размер годового взноса одинаковый для всех военнослужащих и не зависит от званий, родов войск и выслуги лет. В 2005 году, когда военную ипотеку запустили, годовая субсидия составляла 37 тыс. руб. В 2010 году — уже 175 тыс. руб. В 2020 году сумма достигла 288 тыс. руб. в год, или 24 тыс. руб. в месяц. В 2021 году субсидия составляла 299 081 руб. в год, или 24 923 руб. в месяц. В 2022 году — 311 044 руб., или 25 920 руб. в месяц. Размер накоплений на счете военнослужащего можно узнавать ежегодно в воинской части.
Какое жильё можно приобрести с помощью программы «Военная ипотека»?
На средства военной ипотеки можно купить квартиру или комнату в готовом доме, жилой дом с земельным участком, таун-хаус и квартиру в новостройке. Программа не ограничивает покупку недвижимости в любом регионе страны. Более того, некоторые банки позволяют направить деньги в счет погашения ранее оформленного жилищного кредита.
- В прошлом году начал действовать новый механизм проведения сделок с использованием военной ипотеки. Теперь военнослужащие могут приобрести квартиры и в тех жилых комплексах, которые строятся с использованием программы проектного финансирования. Среди жилых комплексов ГК «Первый Трест» аккредитацию «Росвоенипотеки» имеют жилые комплексы: Grand&Grand, Urbanica и «Новатор». Неоспоримыми преимуществами такой покупки являются: строгий контроль хода строительства со стороны банка, гарантия успешного проведения сделки, страхование денежных средств на эскроу счетах, возможность перевести нужную сумму на счёт безналичным платежом. К тому же этот механизм не только расширяет выбор, но и позволяет купить квартиру по более выгодным ценам на этапе «котлована».
- Например, военнослужащий стал участником НИС в январе 2019 года и на сегодняшний день он уже имеет право на оформление военной ипотеки. За это время у него на счёте накопилось порядка 919 000 руб. К примеру, эту сумму можно использовать на первоначальный взнос за однокомнатную квартиру в ЖК Urbanica, и в дальнейшем сумма, выделяемая Министерством обороны будет полностью покрывать ваш ежемесячный платёж по ипотеке[1]. А благодаря ежегодной индексации государственной субсидии, в последующие годы ежемесячная сумма, выплачиваемая государством будет превышать ипотечный платёж и эту разницу можно будет пускать на частично досрочное погашение кредита.
Материнский капитал и «Военная ипотека»
- Если в вашей семье недавно произошло пополнение, то вместе с программой «Военная ипотека» вы можете воспользоваться сертификатом на материнский капитал. Покупая квартиру на вторичном рынке, это поможет существенно сократить срок выплаты ипотеки. А приобретая квартиру в строящемся ЖК от застройщика вы можете купить квартиру большей площадью, ведь использовать сертификат вы сможете не только для погашения основного долга и уплаты процентов, но и в качестве первоначального взноса.
Напомним, что родители имеют право на получение выплаты в течение всего периода действия программы – с 1 января 2007 г. до 31 декабря 2026 г. Срок обращения в Пенсионный фонд с заявлением о выдаче сертификата на материнский капитал после рождения или усыновления ребенка законом не ограничен. То есть единственное условие для получения денежных средств – ребенок должен родиться в период реализации программы.
В 2022 году родители первенца могут получить материнский капитал в размере 524 500 рублей. А при рождении второго и последующих детей семьям будут выплачивать 693 100 рублей.
Также увеличить первоначальный взнос можно с помощью потребительского кредита. В таком случае вы покупаете более дорогое жилье, но заключаете два кредитных договора. По военной ипотеке платит государство, а потребительский кредит вы выплачиваете самостоятельно.
Можно ли получить ипотечный вычет с квартиры купленной с помощью целевого жилищного займа?
- Так как, выплаты по программе «Военная ипотека» осуществляет Министерство обороны, военнослужащий не имеет права на налоговый вычет при покупке квартиры. Однако он может частично компенсировать расходы за ремонт в новой квартире, на который потратил собственные средства. При этом в договоре купли-продажи должно быть указано, что квартира приобретается без отделки. Также налоговый вычет можно получить при условии, что на покупку квартиры вы добавили собственные средства.
Право на получение налогового вычета имеют все официально работающие граждане. Вычет будет равен 13% от суммы, потраченной налогоплательщиком на приобретение жилья и ремонтно-отделочные работы, но не превышающей 2 млн рублей. Таким образом всего можно вернуть до 260 тысяч рублей.
Для подтверждения расходов в налоговом ведомстве вам необходимо будет приложить документы: квитанции к приходным ордерам, банковские выписки о перечислении денежных средств со счета покупателя на счет продавца, товарные и кассовые чеки, акты о закупке материалов у физических лиц с указанием в них адресных и паспортных данных продавца.
Что будет с квартирой, если уйти со службы до погашения ипотеки?
- В случае увольнения со службы раньше положенного срока бюджетные средства придется вернуть и самостоятельно закрывать ипотеку. Чтобы получить право собственности, прослужить нужно не менее 20 лет либо уволиться по уважительным причинам не менее чем через десять лет.
Итак, если военнослужащий расторг контракт менее чем через 10 лет после заключения, он лишается субсидии и должен будет вернуть государству все ее сумму. Если военнослужащий уволился после 10 лет службы, был сокращен, ушел в отставку по состоянию здоровья или по семейным обстоятельствам, возвращать субсидию ему не придется. Кроме того, государство может предоставить ему денежную компенсацию, которая зависит от выслуги лет. Если военнослужащий уволился после 20 лет службы, но так и не воспользовался накопленными средствами из НИС, он может получить их от государства и потратить на покупку недвижимости.
Еще один нюанс, на который стоит обратить внимание - срок действия свидетельства НИС.
Он составляет всего 6 месяцев с даты подписания. После окончания срока действия документ придется оформлять заново, что может занять еще несколько месяцев. Для оформления свидетельства о праве на получение целевого жилищного займа (ЦЖЗ) военнослужащий-участник НИС должен подать рапорт на имя командира воинской части. После этого данные военного передадут в РУЖО, оттуда в Департамент жилищного обеспечения Минобороны, и только после - в ФГКУ "Росвоенипотека", где и оформляется само свидетельство.
Ставка по программе «Военная ипотека» на квартиры в ЖК «Новатор», Grand&Grand и Urbanica составляет от 6,6%[2] годовых. Сумма кредита до 3 665 000 рублей. Срок кредитования от 1 до 25 лет. Первоначальный взнос от 20%.
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[1] Предложение не является публичной офертой. ЖК Urbanica, литер 2 А, кв. №25, площадь 36,1 кв. м. Стоимость 4 368 100 руб. Первоначальный взнос – 20 % - 918 930 руб. Срок ипотеки 20 лет под 6,6% годовых. Ежемесячный платёж – 25 919,55 руб.
[2] Процентная ставка 6,6% годовых применяется для держателей зарплатных карт Банка, в иных случаях применяется процентная ставка 6,75% годовых по программам «Рефинансирование. Военная ипотека», «Вторичный рынок. Военная ипотека», «Новостройка. Военная ипотека». Максимальная сумма кредита до 3 665 000 руб., по программе «Рефинансирование. Военная ипотека» до 3 620 000 руб., но не более остатка задолженности по рефинансируемому кредиту. Первоначальный взнос от 20%. Минимальная сумма кредита – не менее 10% от стоимости приобретаемой недвижимости по договору долевого участия, договору купли-продажи или рыночной стоимости квартиры, а также от рыночной стоимости квартиры по программе рефинансирования. При этом максимальная сумма кредита не должна быть более 80% от стоимости, приобретаемой или передаваемой в залог недвижимости. Срок кредитования от 1 до 25 лет, но не более достижения возраста 50 лет. Подробную информацию об условиях кредитования, требованиях к заемщику можно узнать по телефону 8 800 333 78 90 (круглосуточно, звонок по России бесплатный), в офисах банка и на сайте psbank.ru. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Информация актуальна на 28.06.2021 ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России №3251