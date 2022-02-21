Как военным воспользоваться помощью государства при покупке квартиры?

Чтобы стать участником программы военной ипотеки, военнослужащий должен встать на учет в реестр НИС. По истечении 3 лет после вступления в накопительно-ипотечную систему, каждый участник имеет право воспользоваться военным сертификатом для внесения первоначального взноса за квартиру. Накопления состоят из взносов от государства и дохода от их инвестирования. Размер годового взноса одинаковый для всех военнослужащих и не зависит от званий, родов войск и выслуги лет. В 2005 году, когда военную ипотеку запустили, годовая субсидия составляла 37 тыс. руб. В 2010 году — уже 175 тыс. руб. В 2020 году сумма достигла 288 тыс. руб. в год, или 24 тыс. руб. в месяц. В 2021 году субсидия составляла 299 081 руб. в год, или 24 923 руб. в месяц. В 2022 году — 311 044 руб., или 25 920 руб. в месяц. Размер накоплений на счете военнослужащего можно узнавать ежегодно в воинской части.